Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Восстанавливаемся с умом: что нужно организму после перенесенного гриппа

Восстанавливаемся с умом: что нужно организму после перенесенного гриппа
18:23 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы предотвратить состояние вялости и слабости эксперты рекомендуют много пить и налегать на легкую, богатую витаминами, пищу.

Организму в период реабилитации катастрофически не хватает витаминов и ценных микроэлементов. Отсюда упадок сил, апатия и постоянная сонливость. К тому же от болезни очень страдает внешность – кожа бледнеет, под глазами появляются синяки, волосы тускнею. Быстро привести внешность в порядок позволит правильное питание плюс обилие витаминов. Их можно получить из овощей и фруктов, но если вы едите их в недостаточном количестве, то не лишним будет пропить поливитаминный комплекс. При этом, если с болезнью вы боролись при помощи антибиотиков, то ударная доза витаминов и минералов вам просто необходима – приобретите в аптеке натуральный сбалансированный комплекс с обязательным содержанием витаминов С, Е, бета-каротином, селеном и цинком.

Прекрасно восстанавливают силы все цитрусовые, гранаты, хурма, ягоды, насыщают витамином С квашенная капуста, болгарский перец и зелень, в которой также содержится целый набор ценных микроэлементов и веществ. А самая обычная вареная свекла при ежедневном употреблении прекрасно чистит кровь.

Прекрасно отразятся на иммунитете и внешности витаминные коктейли. Пить их нужно каждое утро для бодрости, красоты и здоровья. Вот несколько простых рецептов:

  • 3 морковки среднего размера запускаем в соковыжималку. Добавляем несколько столовых ложек сливок и пару капель лимонного сока (можно выдавить прямо в стакан).

  • Морковь и сельдерей выжимаем и смешиваем с ложечкой оливкового масла, можно немного подсолить.

  • В равных пропорциях выжимаем морковь, яблоки и свеклу. Можно добавить немного цитруса.

Кроме того, в холода специалисты рекомендуют ежедневно употреблять цельнозерновые каши и кисломолочные продукты, чтобы укрепить иммунитет и согреть организм.

Как укрепить щитовидную железу: действенные способы
Как укрепить щитовидную железу: действенные способыЧитать полностью

Натуральные кисломолочные продукты, по словам специалистов, позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, а от него во многом и зависит иммунитет. Современные медики, опираясь на данные многочисленных исследований, рекомендуют пить кефир или "живые" йогурты для того, чтобы уберечься от болезни, чтобы ускорить выздоровление и наладить работу организма.

Доказано, что пробиотики уменьшают гриппозные симптомы: температуру, кашель и насморк. Но, важно помнить, что не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Потому всегда внимательно читайте этикетки и обращайте внимание на срок годности. Запомните: чем он короче, там продукт "натуральнее". Если есть возможность самому сквашивать кефир или простоквашу – лучше не жалеть времени и сил. Это же касается и йогуртов – делать их самостоятельно из закваски очень просто, при этом вы можете добавить к этому продукту любой ингредиент на ваше усмотрение – мороженные ягоды, сезонные фрукты, карамель, мед и так далее.

Вы всю жизнь делали это неправильно: как нужно мыть руки

Не менее полезны в морозную погоду каши – они надолго обеспечивают организм энергией, согревают во время длительного пребывания на холоде. Это прекрасный источник витаминов и микроэлементов, особенно селена и цинка, которых очень мало в других продуктах. Но стоит помнить, что это справедливо только для каш из цельного зерна. Помимо уже перечисленных достоинств, в таких зерновых много клетчатки, а благодаря этому повышается сопротивляемость организма. Особенно сильными противогриппозными свойствами обладают овсянка и ячмень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Грипп, ОРВИ, Восстановление организма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь