Проще простого: эффективный рецепт при одышке

Новости шоу бизнеса:Народные целители предлагают вашему вниманию превосходное средство от одышки, которой подвержены, многие люди, независимо от пола и возраста.

Это средство очень древнее - ему не менее 500 лет и за это время не один человек вылечился благодаря луковому лекарству.

Вам потребуются: 400 г измельченного репчатого лука и 250 г лимонного сока. Залейте измельченный лук лимонным соком и хорошенько перемешайте. Затем перелейте полученную смесь в банку и накройте ее марлей, сложенной в несколько слоев. Лекарство должно настояться в течение суток.

Ну, а теперь можно приступать и к лечению, только, пожалуйста, не забывайте взбалтывать настой перед употреблением.

Данное средство принимайте один раз в день перед сном. Употребляйте лекарство следующим образом: одну чайную ложку смеси размешайте в стакане воды и пейте. По истечении двухнедельного срока вы почувствуете первые результаты лечения - отсутствие усталости и прекрасный сон.