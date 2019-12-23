Эпидемия гриппа и ОРЗ: как убрать квартиру и не заболеть

1

Простудные заболевания, особенно в холодное время года, угнетают многих из нас, и первопричиной этого могут стать не только вирусы, но и витающая в жилом помещении пыль. Как правильно убирать квартиры при эпидемии, расскажем в нашем обзоре.

Уборка с помощью микрофибры

У каждого второго жителя Украины наверняка в закромах есть фланелевая тряпка, от которой следует избавиться как можно скорее. Вирусная пыль оседает именно в таком материале, и избавиться от нее не так просто. В нынешнее время есть современные изделия из микрофибры, легко справляющиеся с удалением грязи и не задерживающие в себе инфекцию. Много бактерий и вирусов прячется в таких пылесборниках, как ковры, подушки, игрушки, гардины, шторы. Их следует регулярно отстирывать вместе с обеззараживающими средствами или делать химчистку.