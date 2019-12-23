Эпидемия гриппа и ОРЗ: как убрать квартиру и не заболеть

Простудные заболевания, особенно в холодное время года, угнетают многих из нас, и первопричиной этого могут стать не только вирусы, но и витающая в жилом помещении пыль. Как правильно убирать квартиры при эпидемии, расскажем в нашем обзоре.
Уборка с помощью микрофибры
У каждого второго жителя Украины наверняка в закромах есть фланелевая тряпка, от которой следует избавиться как можно скорее. Вирусная пыль оседает именно в таком материале, и избавиться от нее не так просто. В нынешнее время есть современные изделия из микрофибры, легко справляющиеся с удалением грязи и не задерживающие в себе инфекцию. Много бактерий и вирусов прячется в таких пылесборниках, как ковры, подушки, игрушки, гардины, шторы. Их следует регулярно отстирывать вместе с обеззараживающими средствами или делать химчистку.
Влажная уборка
Важно не забывать о влажной уборке. При простудных заболеваниях это необходимая процедура, которую следует выполнять вместе с моющими средствами для того, чтобы продезинфицировать помещения. Сперва обрабатывайте стены, полы, потолок, а после промывайте их чистой водой. По окончанию проветривайте помещения не менее 20 минут.
Обеззараживающие средства
Для домашней дезинфекции используйте качественные обеззараживающие средства. Это могут быть хлорная известь, дезактин, монохлорамин, которые можно приобрести в аптечных пунктах или хозяйственных магазинах.
Профилактическая уборка
Как правило, эпидемия грядет к зиме, поэтому предварительно позаботьтесь о том, чтобы жилье было подготовлено к борьбе с вирусами. Регулярно проводите обеззараживание воздуха при помощи кварцевой или УФ-лампы. Ароматерапия при помощи эфирных масел также действенный способ, чтобы избавиться от вирусов. Заведите комнатные растения: они защищают воздух от развития инфекции.