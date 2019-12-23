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Эпидемия гриппа и ОРЗ: как убрать квартиру и не заболеть

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Эпидемия гриппа и ОРЗ: как убрать квартиру и не заболеть
10:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если случилось так, что в квартире эпидемия гриппа или ОРЗ, стоит убрать жилье так, что б оно не превращалось в рассадник инфекции,

  • 1

    Простудные заболевания, особенно в холодное время года, угнетают многих из нас, и первопричиной этого могут стать не только вирусы, но и витающая в жилом помещении пыль. Как правильно убирать квартиры при эпидемии, расскажем в нашем обзоре.

    Уборка с помощью микрофибры

    У каждого второго жителя Украины наверняка в закромах есть фланелевая тряпка, от которой следует избавиться как можно скорее. Вирусная пыль оседает именно в таком материале, и избавиться от нее не так просто. В нынешнее время есть современные изделия из микрофибры, легко справляющиеся с удалением грязи и не задерживающие в себе инфекцию. Много бактерий и вирусов прячется в таких пылесборниках, как ковры, подушки, игрушки, гардины, шторы. Их следует регулярно отстирывать вместе с обеззараживающими средствами или делать химчистку.

  • 2

    Влажная уборка

    Важно не забывать о влажной уборке. При простудных заболеваниях это необходимая процедура, которую следует выполнять вместе с моющими средствами для того, чтобы продезинфицировать помещения. Сперва обрабатывайте стены, полы, потолок, а после промывайте их чистой водой. По окончанию проветривайте помещения не менее 20 минут.

  • 3

    Обеззараживающие средства

    Для домашней дезинфекции используйте качественные обеззараживающие средства. Это могут быть хлорная известь, дезактин, монохлорамин, которые можно приобрести в аптечных пунктах или хозяйственных магазинах.

  • 4

    Профилактическая уборка

    Как правило, эпидемия грядет к зиме, поэтому предварительно позаботьтесь о том, чтобы жилье было подготовлено к борьбе с вирусами. Регулярно проводите обеззараживание воздуха при помощи кварцевой или УФ-лампы. Ароматерапия при помощи эфирных масел также действенный способ, чтобы избавиться от вирусов. Заведите комнатные растения: они защищают воздух от развития инфекции.

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Здоровье, ОРЗ, Эпидемия гриппа, Уборка помещения в период ОРЗ, Профилактическая уборка.
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