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Не помеха для фигуры: калорийные, но полезные продукты

Не помеха для фигуры: калорийные, но полезные продукты
20:52 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты назвали несколько калорийных, но при этом не вредных для фигуры продуктов.

Сыр, шоколад, авокадо, оливковое масло пополняют собой список продуктов, которые калорийны, однако при этом приносят здоровью и фигуре больше пользы, чем вреда.

Сыр. Помимо белка, помогающего строить мышцы, в сыре также содержится много кальция, фосфора, витамина В12 и кислот, способствующих правильному регулированию обменных процессов в кишечнике.

Шоколад (черный). Хотя в шоколаде содержится много жира, благодаря обилию полезных микроэлементов (магний, железо, марганец, калий, натрий, витамины В1 и В2) этот продукт помогает уменьшать скопление холестерина. Кроме того, черный шоколад – идеальный подавитель чрезмерного аппетита.

Яйца. Они относятся к жирным продуктам из-за большого количества холестерина в составе. Но последние исследования показывают, что содержащийся в яйцах холестерин не влияет на уровень холестерина в крови. Этот продукт обеспечивает нас белком, который очень хорошо усваивается организмом. Белок является одним из важнейших питательных веществ, обеспечивающих фигуре стройность.

Авокадо. Израильские ученые выяснили, что богатые калием продукты способствуют снижению веса. Авокадо отличается значительным содержанием в нем калия: в нем на 40 % больше калия, чем в других фруктах.

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Оливковое масло. Его употребление снижает аппетит и кровяное давление, а также обладает противовоспалительным действием. Именно с этим может быть связано его специфическое влияние на жировые отложения: оливковое масло способствует ускоренному жиросжиганию.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза.
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