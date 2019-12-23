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Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной

Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
22:14 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В холодный период кожа рук подвергается воздействию низких температур и ветра.

Когда обычный крем для рук не справляется с увлажнением, на помощь приходят народные средства.

Если кожа начала трескаться, то вам понадобится помощь профессионалов. Многие косметические салоны предлагают серию процедур по восстановлению и питанию кожи рук и ногтей.

Но зачем тратить деньги, попробуйте сделать питательную маску самостоятельно. Чтобы вернуть гладкость и шелковистость, используйте ее два раза в неделю.

Главное в этом вопросе — регулярность! Уже через несколько процедур почувствуете, что кожа становится нежной. Поддерживайте эффект с помощью крема для рук Итак, как сделать питательную маску?

Вам понадобиться три ингредиента: овсянка, жирная сметана и оливковое масло.

Вы всю жизнь делали это неправильно: как нужно мыть руки

Залейте овсяные хлопья кипятком, дождитесь пока она набухнет. Перемешайте кашу со сметаной и маслом. Когда остынет положите массу в перчатки из полиэтилена и наденьте их на руки.

Держите 15 минут, смойте маску теплой водой. Уже после первого применения почувствуете, что огрубевшая кожа стала мягкой.

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Здоровье, Руки, Кожа рук.
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