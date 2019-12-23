Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной

Когда обычный крем для рук не справляется с увлажнением, на помощь приходят народные средства.
Если кожа начала трескаться, то вам понадобится помощь профессионалов. Многие косметические салоны предлагают серию процедур по восстановлению и питанию кожи рук и ногтей.
Но зачем тратить деньги, попробуйте сделать питательную маску самостоятельно. Чтобы вернуть гладкость и шелковистость, используйте ее два раза в неделю.
Главное в этом вопросе — регулярность! Уже через несколько процедур почувствуете, что кожа становится нежной. Поддерживайте эффект с помощью крема для рук Итак, как сделать питательную маску?
Вам понадобиться три ингредиента: овсянка, жирная сметана и оливковое масло.
Залейте овсяные хлопья кипятком, дождитесь пока она набухнет. Перемешайте кашу со сметаной и маслом. Когда остынет положите массу в перчатки из полиэтилена и наденьте их на руки.
Держите 15 минут, смойте маску теплой водой. Уже после первого применения почувствуете, что огрубевшая кожа стала мягкой.