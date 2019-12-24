Ученые рассказали, чем опасно недосыпание

Новости шоу бизнеса:Недосыпание негативно сказывается не только на самочувствии, но и состоянии здоровья в целом.

Продолжительность физиологического сна взрослого человека составляет 7-8 часов, однако далеко не каждый может позволить себе такую роскошь. К сожалению, головная боль, общая слабость, снижение внимания – это только первые проявления недосыпания, которые часто скрывают за собой опасные осложнения.

К каким опасным осложнениям приводит недосыпание?

Ожирение. Взаимосвязанность между недосыпанием и повышением массы тела наиболее отчетливо прослеживается в детском возрасте. С одной стороны ожирение провоцируют ночные перекусы, с другой – гормональный сбой.

Диабет. Развитие диабета у лиц с недосыпанием обусловлено гормональным дисбалансом (нарушение метаболизма грелина, лептина). Также, отмечается снижение толерантности к глюкозе.

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Наблюдается высокая вероятность повышения артериального давления с последующим развитием гипертонической болезни. Выброс гормонов стресса ведет к нарушениям сердечного ритма.

Депрессия. Одними из первых проявлений хронического недосыпания является плохое настроение, упадок сил, которые в последствие перерастают в депрессивные расстройства, потере интереса к жизни.

Неврологическая симптоматика. Недосыпание приводит к снижению внимания и замедленной реакции. Для лиц с расстройствами сна в анамнезе характерна повышенная раздражительность и вспыльчивость.