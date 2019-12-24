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Не вызывают вздутия живота: продукты для идеального пищеварения

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Не вызывают вздутия живота: продукты для идеального пищеварения
23:17 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф narodmed.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти суперпродукты отличаются высокой питательностью и усвояемостью.

  • 1

    Ямс или сладкий картофель

    Полезная альтернатива «классическому» белому картофелю. Кстати, большинство людей не видят различия между ямсом и сладким картофелем. Действительно, и в том и в другом продукте содержатся питательные вещества, которые усваиваются легче, чем элементы привычного корнеплода.Оказывается, дело в нюансах: в ямсе больше содержание воды, так что он переваривается очень легко. Сладкий картофель более сухой и отличается вяжущим вкусом.

  • 2

     Красная и желтая чечевица

    Среди многообразия бобовых, которые обязательно должны быть в здоровом рационе, она переваривается легче всего. Кроме того, чечевица лидирует по содержанию железа. Улучшая пищеварение, она также нормализует уровень сахара в крови.Дополнительный бонус — чечевица не накапливает токсинов, богата витамином B1 и незаменимыми аминокислотами.

  • 3

    Авокадо

    Неприглядный с виду, этот мягкий плод удивительно богат белком и клетчаткой: авокадо среднего размера содержит около 12 г полезных волокон. Но, несмотря на плотную текстуру, он не вызывает чувства тяжести в животе.Включив авокадо в свой рацион, вы устраните сразу несколько проблем: экзотический фрукт улучшает состав кишечной микрофлоры, усиливает перистальтику и нормализует стул. Кстати, согласно аюрведе, авокадо укрепляет иммунную систему.Если вы опасаетесь неожиданной реакции организма, добавьте к фрукту лайм, щепотку соли и кинзу — они помогут авокадо усвоиться.

  • 4

    Отруби и злаки

    Это идеальные продукты для завтрака: тарелка злаков, приправленная кусочками фруктов и медом (почти 14 г клетчатки в чистом виде), настроит пищеварительную систему на нужный лад и надолго обеспечит чувство сытости.Что касается пророщенной пшеницы и цельного овса, то лучших продуктов для здоровья пищеварительной системы природа еще не изобрела.Залейте злаки горячей водой и ненадолго оставьте настояться — здоровое лакомство для вашего желудка готово!

  • 5

    Шпинат

    Среди зеленых овощей он признанный лидер по усвояемости и безопасности для пищеварения. Не хотите хрустеть зелеными листьями, сделайте напиток.В соке шпината много марганца — вещества, которое жизненно необходимо для нормального обмена веществ, качественной работы мозга и щитовидной железы, а также выработки гормонов счастья.

  • 6

    Миндаль

    Нормализует обмен веществ, улучшает зрение и положительно действует на сердечно-сосудистую систему — на этом список полезных свойств миндаля не заканчивается.Он также является натуральным источником витаминов и микроэлементов. Только не увлекайтесь: горсти орехов (около десяти штук) в день будет достаточно.Добавьте их в смузи или используйте как полезный перекус.

  • 7

     Хурма

    Этот фрукт особо рекомендован при проблемах с пищеварением — и все благодаря пектинам.За счет уникального состава хурма не только очищает кишечник, но и является главной пищей для бифидобактерий, стимулируя их рост и активность.

  • 8

    Льняные семена

    Еще один обязательный продукт для тех, кого беспокоит пищеварительная система.

    Обычные с виду семечки обладают колоссальным потенциалом: они снижают уровень холестерина в крови, защищают от раздражения воспаленную слизистую пищевода, понижают всасывание токсинов, нормализуют стул — перечислять можно до бесконечности.

  • 9

    Зеленый чай

    Для улучшения пищеварения важно не только следить за тем, что лежит у вас в тарелке, но и контролировать то, что находится у вас в кружке. Беспроигрышный вариант — зеленый чай.Благодаря содержащимся в нем катехинам, он уменьшает аппетит и улучшает пищеварение. Отменять любимые напитки не придется — для «оздоровительного» эффекта достаточно всего одной чашки зеленого чая в день. Хотя, как говорят, к хорошему быстро привыкаешь.

  • 10

    Натуральный йогурт

    Употребление йогурта является, пожалуй, самым простым способом нормализовать пищеварение. Густой белоснежный «мусс» поставляет в организм полезные бактерии, которые стимулируют работу кишечника.Вариантов побаловать свой организм множество: йогурт можно съесть на завтрак, подать в качестве десерта в обед или заменить им вредные сладости на ужин. Для хорошего обмена веществ достаточно есть йогурт всего один раз в день.Все-таки полезные продукты могут быть еще и вкусными!

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