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Врачи назвали незаменимые свойства цедры лимона

Врачи назвали незаменимые свойства цедры лимона
04:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Польза цедры лимона для организма человека очень часто недооценивается.

В отходы уходит чуть ли не самая ценная часть этого уникального с точки зрения витаминов продукта. польза цедры лимона. Узнайте, какую пользу вашему организму может принести правильно использованная цедра лимона.

Цедра лимона полезна для кишечника

Несбалансированное питание, избыток белка из красного мяса называется учеными в числе основных причин возникновения рака толстой кишки. Эта болезнь набирает свои зловещие обороты во многих странах мира, особенно в тех, где в пищу употребляется очень много обработанного красного мяса – различных колбас. Особенно вредны копченые мясопродукты, а их доля в рационе современного человека достаточно велика. В связи с этим цедра лимона приобретает особую ценность. Польза цедры лимона в том, что в ней очень флавоноидов, диосмина и гесперидина – веществ, которые активно подавляют возникновение и развитие раковой опухоли в толстом кишечнике.

Цедра лимона – источник лимонена

Лимонен – это бесцветное вещество, способное противостоять развитию рака кожи у человека. Лимонен – одно из самых ценных веществ, входящих в состав лимонного масла. Кроме того, цедра лимона противостоит старению кожи. Натрите ее на мелкую терку и нанесите на кожу рук минут на 10 – кожа осветлится, а при регулярном употреблении станет более эластичной.

Польза цедры лимона в диетологии

Диетологи утверждают: цедра лимона способна эффективно сдерживать образование новых жировых клеток в организме человека. Под рукой оказалась цедра лимона? Съешьте ее, тщательно пережевывая. Это, кстати, очень полезно для ротовой полости. А также для сосудов – содержащиеся в цедре лимона вещества очищают их от холестерина.

Цедра лимона держит под контролем сахарный диабет

В цедре лимона много полифенолов – веществ, которые сдерживают образование жировой прослойки на животе. Так называемый абдоминальный жир угрожает общему состоянию здоровья человека – окутывая внутренние органы, он лишает их возможности работать правильно и эффективно. Но это еще не все: абдоминальный жир способствует развитию сахарного диабета. Цедра лимона – прекрасное профилактическое средство и для этой проблемы.

Цедра лимона, по утверждению ученых, способна бросить вызов главной проблеме в здоровье людей на всем земном шаре – сердечно-сосудистым заболеваниям. Эти болезни возникают вследствие закупорки кровеносных сосудов, ухудшения их эластичности. Богатая на витамин С цедра лимона эффективно противостоит свободным радикалам, предотвращает возникновение повреждений стенок артерий и кровеносных сосудов. польза лимона для сердца.

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Как собрать цедру лимона

Лучший способ сохранить полезные качества цедры лимона – снять ее фруктовым ножом с наименьшим количеством белой прослойки и высушить. Измельчив высушенную цедру лимона в порошок, можно добавлять ее в специи, которые вы используете при приготовлении рыбы или мяса. Или для выпечки. Витамин С, правда, при этом разрушится, но масса других полезнейших веществ сохранится.

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Лимон, Цедра лимона, Польза цедры лимона, Свойства цедры лимона.
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