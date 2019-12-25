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Почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут

Почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
06:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Специалисты не рекомендуют употреблять в пищу переваренные яйца, так как это может быть опасно для здоровья.

У всех бывали ситуации, когда не получалось вовремя убрать куриные яйца с огня. Но мало кто знает, что от употребления таких яиц лучше отказаться. Дело вот в чем: во время варки яиц происходит высвобождение сероводорода. Это токсичный газ, который может попасть в белок. Иногда вареный желток приобретает зеленоватый оттенок – это тоже результат влияния сероводорода. Такие яйца лучше не есть.

Как образуются вредные вещества?

В белке яйца есть сера. При сочетании с водородом она образует токсичный газ. По мере нагревания оболочки яйца сероводород проникает внутрь продукта. В желтке содержится железо, которое при взаимодействии с сероводородом приводит к появлению сульфидов. Чем дольше варится яйцо, тем их больше. Сульфиды придают желтку зеленоватый цвет.

Поэтому после варки рекомендуют сразу же погружать яйцо в холодную воду, чтобы предотвратить переваривание.

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В медицине не зафиксированы случаи смерти от переваренных яиц. Но специалисты рекомендуют их не есть, так как токсины могут привести к отравлению и даже удушью.

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Яйца, Куриные яйца, Почему яйца не варят больше 10 минут, Как правильно варить яйца, Сколько варить яйца.
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