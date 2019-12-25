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Среда, 25.12.2019
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Что пить, чтобы чувствовать себя "чуть менее скверно" на утро

Что пить, чтобы чувствовать себя "чуть менее скверно" на утро
20:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Какие алкогольные напитки вызывают наиболее сильное похмелье.

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски заявил, что легче всего опьянеть от хереса и портвейна.

По словам ученого, эти напитки также вызывают наибольшее похмелье. Их отличает быстрая всасываемость и сравнительно высокое содержание алкоголя – около 20 процентов.

Сосабовски подчеркнул, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола. Его доля обычно колеблется от пяти до 40 процентов.

Также он причислил к списку опасных алкогольных напитков виски и другие крепкие напитки. Из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

По словам профессора, игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению — газация повышает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта.

Сасобовски добавил, что многие люди во время застолья чередуют алкоголь с водой, так как это якобы помогает сохранить трезвость ума и избежать похмелья. Однако он категорически не советует это делать, тем более если речь идет о 40-градусных напитках. Такой прием понижает процент этанола вдвое — как раз до 20 градусов, что приводит к более стремительному опьянению.

Не все так хорошо, как хотелось бы: пользу красного вина развенчали 

Также доктор не советует запивать легкий алкоголь крепким. Если и пить крепкий алкоголь, то лучше водку.

"Лучше пейте водку, чтобы чувствовать себя "чуть менее скверно" на следующее утро. Однако единственный способ не перепить — это не пить вообще", – резюмировал Сосабовски.

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Питание, Здоровье, Алкоголь, Вред, Польза.
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