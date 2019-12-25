Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма

Новости шоу бизнеса:Сигналы нашего тела, которые мы не должны игнорировать.

От чувства жажды до вздувшегося живота, - существует как минимум шесть сигналов организма, которые не следует игнорировать, поскольку они могут быть признаком чего-то потенциально серьезного.

Жажда. Повышенный уровень сахара в крови может привести к сочетанию усталости, жажды и более частому потреблению воды, а также к учащенному мочеиспусканию. Помимо усилившейся жажды, у человека может наблюдаться подверженность инфекциям, фурункулам, потеря веса.

Кровь в моче. Даже если это случается только один раз, все равно нужно провериться у врача. Кровь в моче может появиться из-за цистита, но может и из-за рака мочевого пузыря. На ранних стадиях рак мочевого пузыря может не вызывать регулярного появления крови в моче, поэтому, если кровь появилась и исчезла, это не означает, что ее можно проигнорировать.

Синяки без причины. К появлению таких синяков может приводить прием аспирина или антикоагулянтов, таких как варфарин, - но все равно их лучше проверять у врачей. Необъяснимые синяки могут оказаться сигналом нехватки тромбоцитов в крови или даже лейкемии.

Хриплый голос. Хрипота, которая длится более 3 недель, - это тот сигнал тела, с которым следует идти к врачу. Это особенно важно сделать, если человек – курильщик.

Ночной пот. Ночное потоотделение у женщин - очень распространенный симптом менопаузы. Тем не менее, постоянное ночное потение и субфебрильная температура могут сигнализировать о лимфоме рака крови.

Чувство раздутости. Вздутие живота после большого количества еды можно считать закономерным явлением. Но если ощущение вздутия стало постоянным после приема пищи, и особенно если при этом ощущение сытости начало возникать быстрее, а также длительными периодами ощущаются боли в области таза или живота, - нужно обязательно обратиться к врачу.

Такая симптоматика может быть указанием на рак яичников.