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Как восстановить нервную систему?

Как восстановить нервную систему?
08:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Постоянные стрессовые воздействия, которые переживает современный человек, способны не только мобилизовать все его способности для решения сложных задач, но и привести к нервному расстройству.

Нервные клетки, расположенные вне спинного и головного мозга, обладают способностью к регенерации.

Исследователи из Университета Шеффилда сообщили, что им удалось доказать, что нервные клетки способны восстанавливаться, для этого нужно применять новую методику.

Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы нервные клетки оставались нетронутыми и не умирали от внешнего стрессового воздействия. Однако, в случаях, когда они уже в "отключенном" состоянии их также можно вернуть "к жизни". Специалисты разработали каркас для восстановления и сращивания поврежденных нервов. Они говорят о том, что каркас может восстановить поврежденные нервные клетки.

В первую очередь это может стать спасением для тех, у кого повреждены, например, нервы спины, что приводит к нарушению движений.

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Данный метод может вылечить таких людей в будущем, сообщили специалисты. Ученые доказали, что клетки, расположенные вне спинного и головного мозга, обладают способностью к регенерации, для этого им нужна лишь некоторая поддержка. Новая технология способна оказать поддержку нервам спины.

Так, созданные исследователями каркас помогает поврежденным участкам быстрее срастаться, поддерживая их в правильном положении. В итоге такие нервы начинают работать.

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Здоровье, Стресс, Нервная система, Нервы, Советы медиков, Как восстановить нервную систему.
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