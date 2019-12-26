Скачать
Четверг, 26.12.2019
Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек

Максимум пользы: веские причины полюбить кабачки

Максимум пользы: веские причины полюбить кабачки
20:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Знать об пользе кабачков не помешает никому.

Кабачки, как и огурцы, практически состоят из воды. Также, в их составе есть полезные микроволокна, витамины и минералы. Собственно, поэтому медики и рекомендуют включать их в летний рацион на постоянной основе. Если есть возможность заморозить кабачки на зиму, то не теряйте времени и займитесь этим уже сейчас, так как этот овощ принесет максимум пользы в период зимних холодов и межсезонья.

Похудение на кабачковой диете

Многие не знали, что кабачки не содержат вредный холестерин, а их калорийность на 100 г составляет всего 17 ккал. При этом, в кабачках содержатся и белки, и углеводы, и даже жиры, правда, только 0,1 г насыщенных и 0,1 г полиненасыщенных жирных кислот на 100 г продукта. Даже несмотря на наличие сахара в кабачке, он остается мега-полезным в плане похудения.

Диетологи рекомендуют употреблять кабачки в вареном, приготовленном на пару или запеченном виде. Тогда лишние килограммы и сантиметры на талии будут в буквальном смысле таять на глазах, но при условии, что во время диеты человек не будет кушать ничего вредного.

Кабачки: почему нужно есть чаще этот полезный овощ
Кабачки: почему нужно есть чаще этот полезный овощЧитать полностью

Здоровье сердца и сосудистой системы

В кабачках содержится достаточное количество калия, который необходим для нормализации работы сердца. Плюс ко всему, отсутствие холестерина в кабачках ведет к тому, что сосуды самоочищаются от холестериновых клеток и токсических веществ, попавших в кровь из других продуктов питания. Те люди, которые регулярно кушают кабачки, меньше страдают от скачков артериального давления, так что этот овощ обязан присутствовать в вашем меню каждый день.

Хорошее зрение

Оказывается, кабачки не хуже черники и моркови воздействуют на глаза и зрение в целом. Все потому, что кабачок содержит много витамина А и этим все сказано.

Кабачки: польза для организма и здоровья человека

Крепкая иммунная система

В 100 г кабачка содержится 17,9 мг витамина С, а это треть суточной дозы для взрослого человека. Получается, что регулярное употребление кабачков приведет к укреплению иммунитета и защите организма от вредоносных вирусов, бактерий, грибков и прочих микробов, провоцирующих развитие серьезных заболеваний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Кабачки, Продукты, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет
03 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
04 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кругленькая сумма: &quot;Нафтогаз&quot; пополнил госбюджет Украины
"Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины
В МВД пообещали жестче наказывать пьяных водителей
В МВД пообещали жестче наказывать пьяных водителей
Ситуация на Донбассе: противник применил автоматические гранатометы
Ситуация на Донбассе: противник применил гранатометы
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь