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Четверг, 26.12.2019
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Главный "враг" зубов: в нем содержатся опасные вещества

Главный "враг" зубов: в нем содержатся опасные вещества
22:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые из Медицинского колледжа при Университете Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили, что в быстрорастворимом чае содержатся опасно высокие количества фторидов.

Так, в пакетированном чае обычной крепости присутствовало 6,5 частей фторидов на миллион, что заметно превышает допустимую концентрацию. Содержание фторидов в разных сортах чая варьировало от 1 до 6,5 частей на миллион.

Предельно допустимая концентрация фторидов в питьевой воде составляет 4 части на миллион, в то время как бутылочная минеральная вода не должна содержать более 2,4 частей фторидов на миллион.

По словам одного из авторов исследования профессора Майкла Уайта, специалистам известно о способности листьев чая накапливать фториды, поступающие из почвы и воды. Необходимо разобраться, как зависит содержание фторидов от сорта чая и года его сбора, подчеркнул профессор.

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Кстати, содержащиеся в чае фториды в умеренных дозах могут быть полезны для зубов и укреплять кости.

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Питание, Здоровье, Зубы, Вред, Чай.
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