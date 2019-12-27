Скачать
Пятница, 27.12.2019
На Донбассе запустят украинский телеканал
На Донбассе запустят украинский телеканал
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
В канун Нового года: Монатик выпустил новый миниальбом
В канун Нового года: Монатик выпустил новый миниальбом

Только не на пустой желудок: почему не стоит есть банан голодным

Только не на пустой желудок: почему не стоит есть банан голодным
22:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Бананы, безусловно, содержат в себе много витаминов, микроэлементов и полезных веществ, которые необходимы нашему организму. Но съедать этот фрукт на голодный желудок не стоит.

Завтрак – это один из самых важных приемов пищи, поэтому он должен быть полезным и правильно сбалансированным. Многие ошибочно считают, что для получения утреннего заряда бодрости и энергии достаточно съесть какой-нибудь свежий фрукт, в частности банан. Но диетологи утверждают обратное.

В первую очередь, в состав банана входит большое количество сахара, а значит он резко повышает в крови уровень сахара, что не очень хорошо для здоровья. Особенно, нельзя есть этот фрукт натощак людям, страдающим сахарным диабетом.

Кроме того, банан дарит ложное чувство насыщения, ведь сахар быстро перерабатывается. После съедения фрукта вы почувствуете прилив сил, но эффект будет не продолжительным. Вы очень быстро проголодаетесь и снова будете искать какой-нибудь перекус.

Банановая кожура: почему стоит добавить в рацион

Диетологи рекомендуют употреблять утром банан в сочетании с другими продуктами, тогда он будет приносить организму пользу. Лучше всего добавлять фрукты в овсяную или гречневую кашу, а также в творог.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Польза, Банан, Голодный желудок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи
02 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
03 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
04 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
05 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грицак уволен в запас СБУ
Грицак уволен в запас СБУ
В стране поднялась реальная зарплата
В стране поднялась реальная зарплата
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Самая популярная песня из альбома: клип группы Nirvana собрал миллиард просмотров (Видео)
Самая популярная песня из альбома: клип группы Nirvana собрал миллиард просмотров (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь