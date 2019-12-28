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Почему не стоит выбрасывать апельсиновую кожуру?

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Почему не стоит выбрасывать апельсиновую кожуру?
13:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Кожура действует как естественный отбеливатель, помогая улучшить тон вашей кожи.

  • 1

    При помощи апельсиновой кожуры можно с легкостью избавиться от темных пятен и других дефектов кожи, говорят эксперты. Более того, она поддерживает эластичность, предотвращает тусклость и возвращает природное сияние эпидермису. А еще, компоненты, присутствующие в апельсиновой кожуре защищают кожу от негативного воздействия ультрафиолета.

    О других свойствах этого продукта читайте ниже:

    Устраняет признаки старения

    Мощные антиоксиданты, которые в изобилии содержатся в апельсиновых корках, активно борются со свободными радикалами, которые повреждают здоровые клетки кожи и ускоряют появление морщин и дряблой кожи.

  • 2

    Борется с угрями и черными точками

    Будучи слегка абразивным по природе, порошок из апельсиновых корок может работать в качестве отшелушивающего средства, удаляющего грязь, черные точки и омертвевшие клетки с кожи. Все это помогает предотвратить появление камедонов и угревой сыпи.

  • 3

    Прекрасно отбеливает зубы

    Свежая кожура апельсина помогает устранить желтый налет на зубах. Дело в том, что в апельсиновых корках присутствует известно вещество D-лимонен, избавляющее эмаль от желтых пятен, вызванных злоупотреблением кофе и курением. Для отбеливания зубов просто потрите зубную эмаль свежей апельсиновой коркой в течение 2-3 минут, после чего прополощите рот теплой водой.

  • 4

    Помогает худеть

    Происходит это благодаря тому же витамину C, который является мощным антиоксидантом, а значит, способствует сжиганию жира. Чтобы успешно бороться с лишними килограммами, вместо привычного кофе и газированных напитков употребляйте напиток на основе апельсиновых корок.

  • 5

    Снижает уровень «плохого» холестерина

    Употребление апельсиновых корок может помочь снижению уровня липопротеинов низкой плотности в организме, а значит, избавляет от «плохого» холестерина, предупреждая проблемы с сердечно-сосудистой системой и сердечные приступы.

  • 6

    Улучшает настроение

    Запах цитрусовых способствует улучшению настроения, поднятию эмоционального тонуса. Для этого достаточно в фруктовую вазу с апельсинами или апельсиновыми корками разместить в жилой комнате или гостиной, а еще лучше в спальне, в этом случае пробуждение в хорошем настроении вам обеспечено.

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Здоровье, Апельсиновая кожура, Советы медиков, Польза апельсиновой кожуры.
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