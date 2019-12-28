Почему не стоит выбрасывать апельсиновую кожуру?

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При помощи апельсиновой кожуры можно с легкостью избавиться от темных пятен и других дефектов кожи, говорят эксперты. Более того, она поддерживает эластичность, предотвращает тусклость и возвращает природное сияние эпидермису. А еще, компоненты, присутствующие в апельсиновой кожуре защищают кожу от негативного воздействия ультрафиолета.

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Устраняет признаки старения

Мощные антиоксиданты, которые в изобилии содержатся в апельсиновых корках, активно борются со свободными радикалами, которые повреждают здоровые клетки кожи и ускоряют появление морщин и дряблой кожи.