Съесть орех не грех, а успех: этот продукт защитит Вас от диабета

Новости шоу бизнеса:Употребление орехов защищает от развития диабета

По словам австралийских ученых из Института глобального здравоохранения в Сиднее, ежедневное употребление горсти орехов может предотвратить возникновение диабета.

Новое исследование показало, что рацион, богатый омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами, которые содержатся в соевых и подсолнечных маслах, а также в орехах, может защитить от развития диабета 2 типа.

Проанализировав уровни линолевой кислоты и ее промежуточного продукта обмена веществ, арахидоновой кислоты, у почти 40 тысяч человек из 10 стран, ученые обнаружили, что люди с самым высоким уровнем линолевой кислоты имели на 35 процентов более низкий риск развития сахарного диабета 2 типа.

По словам ведущего автора эксперимента Джейсона Хью Ву (Jason HY Wu) из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, простые изменения в рационе помогут уберечься от диабета 2 типа. Результаты исследования были опубликованы в журнале "Lancet Diabetes & Endocrinology".