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Рак - это не приговор: как предотвратить онкологию

Рак - это не приговор: как предотвратить онкологию
12:23 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Какие продукты помогут остановить рост опухоли предстательной железы.

В ходе нового исследования ученых из Техасского университета (University of Texas) были выявлены природные соединения, содержащиеся в пищевых продуктах, включая куркуму, яблочную кожуру и красный виноград, являющиеся ключевыми ингредиентами, которые могут помешать росту злокачественной опухоли предстательной железы.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале "Precision Oncology", используется новый аналитический подход к скринингу множества растительных химических веществ вместо тестирования одного компонента, как это происходит во многих исследованиях, что позволило выявить конкретные комбинации соединений, которые помогают уменьшить рост опухоли при раке предстательной железы.

В течение последнего десятилетия в ходе некоторых исследований были выявлены природные соединения, которые могут стать потенциально новыми методами лечения онкопатологии, включая химические вещества, содержащиеся в таких продуктах, как куркума, яблочная кожура и зеленый чай. Эти соединения позволяют влиять на один из факторов риска развития рака — воспаление в организме. Лица с хроническим воспалением из-за инфекции, аутоиммунного заболевания или таких состояний, как ожирение, имеют более высокий риск развития рака из-за повреждения здоровых клеток.

Самые лучшие продукты питания для профилактики онко

Исследователи сначала протестировали 142 природных соединения на клетках животных и человека в лабораторных условиях, чтобы проанализировать, какие из них самостоятельно или в комбинации ингибируют рост клеток злокачественной опухоли предстательной железы. Наиболее перспективные активные ингредиенты затем тестировали на животных: урсоловая кислота (воскообразное природное вещество, выявленное в яблочной кожуре и розмарине), куркумин (ярко-желтое растительное соединение в куркуме) и ресвератрол (природный компонент красного винограда или ягод).

Эти соединения обладают потенциальными противораковыми свойствами и легко доступны. Необходимо лишь повысить их концентрацию для воздействия на опухолевые клетки при раке предстательной железы. После скрининга отдельных биолологически активных компонентов ученые протестировали их комбинации, чтобы выявить те, которые сильнее всего воздействуют на опухолевые клетки. В результате было установлено, что сочетание урсоловой кислоты с куркумином или ресвератролом блокирует поступление в опухолевые клетки глутамина — соединения, необходимого им для роста.

Таким образом, в сочетании некоторые природные компоненты могут работать более эффективно, чем самостоятельно, чтобы предупредить развитие и рост злокачественных опухолей, подчеркивают ученые.

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Рак, Опухоль, Продукты, Онкология.
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