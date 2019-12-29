Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Освобожденных украинцев уже ждут в аэропорту "Борисполь": онлайн
Освобожденных украинцев уже ждут в аэропорту "Борисполь": онлайн
Главные события недели: обмен пленными, суд над Антоненко и Кузьменко, новая глава ГБР, прекращение деятельности ГПУ и другие
Главные события недели
Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
Самые стильные знаменитости 2019: Vogue подвел итоги уходящего года
Самые стильные знаменитости 2019: Vogue подвел итоги уходящего года

Как не уйти в запой на новогодние праздники: совет психолога

Как не уйти в запой на новогодние праздники: совет психолога
21:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Зарубежный психолог рассказала, как избежать запоя во время новогодних праздников.

Одним из советов специалиста является сохранение хорошего настроения. Если имеет место склонность к срывам, следует избегать в компании разговоров о прошлых обидах. Не менее важно находиться среди таких людей, которые предпочитают здоровое празднование, где не делается упор на выпивке. Если появляется желание продолжить употреблять алкоголь, когда все гости уже разошлись, стоит отвлекаться на другие дела.

Неплохим решением является мытье посуды и другая помощь по хозяйству родственникам, прогулки с домашними животными. Можно просто спросить у близких, какая им требуется помощь.

Медитация и другие практики не менее эффективны в данном случае, они позволяют отвлекать внимание от желания продолжить пить алкоголь. Глубокое дыхание имеет решающее значение.

Опасности, которые подстерегают нас на Новый год

Важно то, что человек должен понимать, какая у него норма спиртного, при превышении которой следует уйти спать или же уйти из места празднования. В сложные моменты можно позвонить здравомыслящим друзьям для поддержки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Психолог, Новогодние праздники, Запой, Новогодний запой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
02 Тяжелое решение: В РФ прокомментировали газовые переговоры
03 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
04 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
05 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
На грани жизни и смерти: Зака Эфрона экстренно госпитализировали
На грани жизни и смерти: Зака Эфрона экстренно госпитализировали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь