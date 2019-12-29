Как не уйти в запой на новогодние праздники: совет психолога

Новости шоу бизнеса:Зарубежный психолог рассказала, как избежать запоя во время новогодних праздников.

Одним из советов специалиста является сохранение хорошего настроения. Если имеет место склонность к срывам, следует избегать в компании разговоров о прошлых обидах. Не менее важно находиться среди таких людей, которые предпочитают здоровое празднование, где не делается упор на выпивке. Если появляется желание продолжить употреблять алкоголь, когда все гости уже разошлись, стоит отвлекаться на другие дела.

Неплохим решением является мытье посуды и другая помощь по хозяйству родственникам, прогулки с домашними животными. Можно просто спросить у близких, какая им требуется помощь.

Медитация и другие практики не менее эффективны в данном случае, они позволяют отвлекать внимание от желания продолжить пить алкоголь. Глубокое дыхание имеет решающее значение.

Важно то, что человек должен понимать, какая у него норма спиртного, при превышении которой следует уйти спать или же уйти из места празднования. В сложные моменты можно позвонить здравомыслящим друзьям для поддержки.