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Понедельник, 30.12.2019
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Что есть, чтобы суставы были здоровыми

Что есть, чтобы суставы были здоровыми
09:20 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Суставы – это подвижные соединения костей, покрытые суставной сумкой, внутри которой находится синовиальная (смазывающая) жидкость.

Как избавиться от артрита с помощью чернослива!

 

Артритом принято называть любое воспаление сустава. Артрит может иметь травматическое, инфекционное и дистрофическое происхождение.

В лечении любого вида артрита поможет чернослив.

Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов на основе этого полезного и вкусного сухофрукта.

Рецепт 1

1 столовую ложку тертого чернослива и 1 столовую ложку корней лопуха большого залить 2 стаканами воды, кипятить на слабом огне 15 минут, процедить.

Принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день за 1 час до еды в течение 7–10 дней при артрите.

Рецепт 2

Взять 1 столовую ложку тертого чернослива, добавить 1 столовую ложку керосина, перемешать, завернуть в марлю и наложить на область больного сустава.

Средство эффективно при артрите.

Рецепт 3

Чернослив натереть на терке, смешать с глиной в пропорции 1: 3, сформировать лепешку, приложить к больному суставу и закрепить повязкой. Делать подобный компресс на ночь ежедневно до исчезновения болей в суставах. Средство эффективно при артрите.

Рецепт 4

1 столовую ложку тертого чернослива, 1 столовую ложку тертого лука, 1 чайную ложку измельченного чеснока и 2 столовые ложки корней лопуха большого залить 500 мл водки, настаивать в течение 14 дней, периодически взбалтывая.

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Затем процедить и оставить еще на 1 день.

Схема лечения: в первый день принять 1 каплю настойки, затем ежедневно прибавлять по 1 капле до тех пор, пока их количество не достигнет 7.

После этого ежедневно убавлять по 1 капле в течение соответствующего времени. Средство эффективно при артрите.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Суставы, Советы медиков, Здоровые суставы.
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