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Можно ли навсегда избавиться от аллергии?

Можно ли навсегда избавиться от аллергии?
10:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Аллергические реакции на все - от пыльцы растений до арахиса - отравляют жизнь миллионов людей.

Многие биологи считают, что аллергия развивается из-за того, что человек живет в слишком чистых условиях

Ученые из Австралии предлагают лечить аллергию при помощи генной терапии, проникающей в иммунные клетки и очищающей их "память".

"Вспышки астмы или аллергии связаны с тем, что иммунные клетки человека начинают реагировать на собственные белки тела как антигены. Проблема заключается в том, что эти клетки обладают очень хорошей "памятью", и от них крайне сложно избавиться. Мы смогли решить эту задачу при помощи генной терапии, заставившей Т-клетки "забыть" эти белки", — рассказывает Рэй Степто из университета Квинсленда в Диамантине.

По статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, примерно треть жителей планеты страдает от различных форм аллергии.

Около двух третей из них — сезонными формами, вызываемыми пыльцой или другими природными раздражителями, а остальные — от астмы и прочих хронических болезней.

Многие биологи считают, что аллергия развивается из-за того, что человек живет в слишком чистых условиях. В детстве наша иммунная система просто не получает достаточно информации, чтобы научиться отличать реальные микробы от пыли, пыльцы и других безвредных частиц. Аналогичным способом, как сегодня считают нейрофизиологи, могут развиваться болезнь Альцгеймера и другие аутоиммунные болезни мозга.

Эту проблему, по словам Степто, можно решить, фактически сбросив "память" иммунных клеток и вернув в то состояние, в котором они находились во время рождения их обладателя или до развития астмы.

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Экспериментируя с мышами, генетически предрасположенными к развитию астмы, ученые решили проверить, что произойдет, если в ДНК кроветворных клеток добавить еще один ген, который заставит их производить белок, вызывающий у испытуемых воспаления и приступы кашля. Руководствуясь этой идеей, биологи создали ретровирус, вставляющий этот ген в ДНК клеток, и обработали им фрагменты костного мозга, которые они извлекли из тела мышей.

Когда вирус заразил все клетки, ученые вернули их назад и проследили за тем, что поменялось в работе их организма. Как оказалось, перепрограммированные стволовые клетки костного мозга начинают взаимодействовать с иммунными клетками и удалять у них "память", заставляя их игнорировать молекулы белков, которые они раньше атаковали.

В результате грызуны перестали испытывать приступы астмы после того, когда ученые вводили в их организм даже очень большие дозы этого вещества.

Схожим образом, как отмечает австралийский биолог, можно создать генную терапию для борьбы с аллергией на арахисовое масло, мед, устрицы или другие виды пищи, а также пчелиный яд или антибиотики.

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Здоровье, Аллергия, Советы медиков, Можно ли навсегда избавиться от аллергии.
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