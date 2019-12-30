Красота за копейки: лучшее средство для красоты и очищения кожи

Новости шоу бизнеса:Любой рецепт скраба состоит из кофейной гущи, какого-либо растительного масла, сливок, меда, йогурта или сметаны.

Лучше всего для приготовления косметических смесей на основе кофе использовать натуральный заваренный кофе без сахара.

Кофе оказывает тонизирующее действие, повышает эластичность кожи, защищает ее от ультрафиолета и оказывает противовоспалительное действие.

Смесь следует разводить до консистенции густой сметаны. Применять скрабы нужно не чаще одного раза в 5–7 дней, по мере обновления кожи.

Для жирной кожи лица

1 ч. л. кофейной гущи смешать с 1 ст. л. натурального йогурта без каких-либо добавок. Смесь нанести на лицо, помассировать, оставить на 2–3 минуты и смыть теплой водой.

Для сухой и нормальной кожи лица

1 ч. л. кофейной гущи смешать с 2 ч. л. овсяных хлопьев и 1 ст. л. сметаны. Все хорошенько перемешать, нанести на лицо, помассировать, оставить на 1–2 минуты, потом смыть теплой водой.

Если вместо сметаны в этом рецепте взять йогурт, то скраб можно использовать для жирной кожи.

Для сухой кожи

2 ч. л. молотого кофе смешать с 2 ч. л. рисовой муки и потом разбавить молоком до консистенции сметаны.

Для жирной кожи

2 ч. л. молотого кофе смешать с 2 ч. л. рисовой муки и потом разбавить кислым молоком до консистенции сметаны.