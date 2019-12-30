Сезонные фрукты, которые нужно есть как можно чаще

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Мы с грустью вспоминаем летние ягоды, арбузы, свежую зелень. Но есть и осенние плоды, которые зарядят витаминами и поднимут настроение.

Авокадо можно купить практически в любом магазине, а если плод не совсем мягкий, достаточно завернуть его в бумагу и оставить при комнатной температуре.

Авокадо прекрасно обволакивает желудок, не раздражает органы пищеварения, служит антиоксидантом. В нем много магния, калия, витаминов В, С. Это хороший источник цельных растительных жиров, еще он попросту вкусен в любом блюде.