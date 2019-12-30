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Сезонные фрукты, которые нужно есть как можно чаще

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Сезонные фрукты, которые нужно есть как можно чаще
15:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сезонность овощей и фруктов – аспект, который мы далеко не всегда учитываем в выборе продуктов.

  • 1

    Мы с грустью вспоминаем летние ягоды, арбузы, свежую зелень. Но есть и осенние плоды, которые зарядят витаминами и поднимут настроение.

    Авокадо можно купить практически в любом магазине, а если плод не совсем мягкий, достаточно завернуть его в бумагу и оставить при комнатной температуре.

    Авокадо прекрасно обволакивает желудок, не раздражает органы пищеварения, служит антиоксидантом. В нем много магния, калия, витаминов В, С. Это хороший источник цельных растительных жиров, еще он попросту вкусен в любом блюде.

  • 2

    Хурма – кладезь йода, хорошо помогает при нехватке железа, богата антиоксидантами, в том числе ликопином, предотвращающим рак.

    Хурма выводит лишнюю жидкость из организма, поэтому полезна тем, кто отекает.

    В ней много бета-каротина, что хорошо для зрения. Вяжущая хурма становится слаще, если положить ее в морозилку, а после разморозить. Но помните: терпкая хурма содержит больше бактерицидных веществ – танинов.

  • 3

    Мандарины подарят не только ощущение праздника, но и много витамина С, а также кальций. В них есть рутин, укрепляющий сосуды, волокна, улучшающие пищеварение и метаболизм. В мандаринах содержится ценный витамин В6, действующий как успокоительное.

    Даже корочки от мандаринов можно использовать: высушить и добавлять в чай и зимние напитки. В них много эфирного масла: это отличная добавка в пищу при стрессах, а еще природный антисептик.

  • 4

    Гранат – вкусный и полезный сезонный фрукт, который способствует кроветворению и показан при анемиях.

    Выводит лишнюю жидкость, помогает избавляться от токсинов, стабилизирует давление.

    Сезонные респираторные заболевания и ротавирусы хорошо лечить не только прописанными лекарствами, но и питьем настоя гранатовых корочек. Чайную ложку высушенного сырья нужно залить стаканом кипятка и проварить на водяной бане 10-15 минут, потом настоять примерно час. Пьется средство в течение дня по столовой ложке.

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