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Понедельник, 30.12.2019
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Настоящий суперпродукт: самый полезный фрукт для здоровья сердца

Настоящий суперпродукт: самый полезный фрукт для здоровья сердца
21:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Четыре веские причины, которые свидетельствуют о том, что авокадо стоит того, чтобы несколько раз в неделю добавлять его в свой рацион.

Все наверняка слышали, что авокадо — это настоящий суперпродукт.

Вы снижаете риск сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смерти в большинстве стран мира, в том числе и в Украине. Уже это должно побудить нас защитить себя и позаботиться о своем здоровье. Тем более, что это вполне в наших руках: нужно лишь модифицировать образ жизни, то есть внести в него правильные изменения. Одно из таких изменений — добавить авокадо в ежедневный рацион. Авокадо укрепляет сердечно-сосудистую систему, поскольку в нем хорошо сбалансированы жиры: очень мало насыщенных жирных кислот, зато достаточно ненасыщенных жирных кислот (преимущественно мононенасыщенных).

Потребление чрезмерного количества насыщенных жиров (> 10% от общего числа калорий) может повысить уровень «плохого» холестерина. А вот потребление достаточного количества ненасыщенных жиров помогает снизить уровень «плохого» холестерина и поддержать в норме «хороший» холестерин. Кроме полезных жиров, авокадо также содержит мощный микс питательных веществ и антиоксидантов, таких как каротиноиды и фенолы. Эти соединения помогают предотвратить воспаление и окислительного стресса в кровеносных сосудах, и также улучшают кровоток. Некоторые ученые придерживаются мнения, что диета с содержанием мононенасыщенных жиров, таких которые есть в авокадо, является здоровой для сердца, чем диета с низким содержанием жира.

Авокадо - как есть правильно и с чем сочетается этот плод
Авокадо - как есть правильно и с чем сочетается этот плодЧитать полностью

Вам будет проще удержать правильный вес

Употребление полезных жиров помогает терять вес! Авокадо дает ощущение сытости и этим помогает избавиться от лишних килограммов и поддерживать нормальную массу тела. Насыщающих свойства авокадо объясняются большим количеством клетчатки в нем — в среднем около 14 граммов на плод. Также авокадо улучшает чувствительность клеток к инсулину, что важно и для предотвращения возникновения сахарного диабета, и для контроля голода.

Вы можете снизить риск возникновения раковых заболеваний

Авокадо обеспечивает организм многочисленными фитохимическими соединениями, которые помогают предотвратить рак, в том числе ксантофил и фенолы. Белковое соединение под названием глутатион, как и лютеин, связывают с замедлением развития рака ротовой полости. Есть также предварительные данные исследований о том, что у тех, кто регулярно ест авокадо, реже возникает рака молочной железы и простаты.

Вы эффективно защищаете свои глаза и кожу

Все дело в тех же ксантофил-каротиноидах, содержащиеся в авокадо, и к которым относят лютеин и зеаксантин. Эти соединения помогают замедлить возникновение и прогрессирование возрастной макулярной дегенерации и таким образом предотвращают снижению зрения, связанном с возрастом. Кроме того, лютеин и зеаксантин действуют как буфера от окислительного повреждения ультрафиолетовыми лучами, сохраняя нашу кожу гладкой и здоровой. Выше биоодоступность (простота поглощения нашим организмом) каротиноидов из авокадо сравнению со многими другими фруктами и овощами делает авокадо поистине суперпродуктом.

Не такой, каким его считают: разрушен миф о пользе авокадо

Кроме множества преимуществ для здоровья, авокадо имеет дополнительный кулинарный бонус — это вкусный «мясистый» продукт, который можно добавлять в полосе, салаты, соусы, готовить с авокадо самостоятельные блюда. Поэтому смело экспериментируйте и получайте порцию здоровья!

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Сердце, Питание, Здоровье, Продукты, Авокадо, Здоровье сердца.
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