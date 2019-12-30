У вас гипертония? Эти специи вам помогут

Новости шоу бизнеса:Попробуйте включить эти 7 специй в свой рацион - они содержат вещества, которые помогают регулировать кровяное давление.

Гипертония - опасное заболевание, которое увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Базилик.

Свежий базилик хорошо сочетается со многими продуктами. Согласно исследованиям на животных, базилик содержит соединение под названием эвгенол. Оно ингибирует молекулы, которые сужают кровеносные сосуды. Это ингибирующее действие помогает снизить кровяное давление.

Корица.

Экстракт корицы помог снизить высокое кровяное давление в экспериментах на животных моделях.

Кардамон.

Эта популярная индийская специя из имбирного семейства предлагает множество преимуществ для здоровья, включая снижение артериального давления и улучшение антиоксидантного статуса.

Льняное семя.

Хотя оно не является ни травой, ни специей, льняное семя часто смешивают с различными травами, чтобы сделать приправы для самых разных блюд. Недавнее исследование также показало, что оно богато фитонутриентами, такими как линоленовая кислота, лигнаны и клетчатка, которые положительно влияют на кровяное давление.

Чеснок.

Полезный для здоровья во всех отношениях чеснок помогает повысить уровень оксида азота - соединения, которое заставляет кровеносные сосуды расслабляться и расширяться. Это, в свою очередь, снижает артериальное давление.

Имбирь.

Исследования на животных показывают, что употребление имбиря помогает расслабить мышцы, окружающие кровеносные сосуды. Это также улучшает кровообращение, помогая тем самым регулировать кровяное давление.

Боярышник.

Хотя он и не является специей, боярышник - это широко известное растительное лекарственное средство при заболеваниях сердца и кровеносных сосудов. Помимо снижения кровяного давления, экстракт боярышника поможет снизить уровень холестерина в крови.