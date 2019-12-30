Скачать
Понедельник, 30.12.2019
"Спекулятивный спрос": Гончарук объяснил ослабление гривни
"Спекулятивный спрос": Гончарук объяснил ослабление гривни
"Я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня": Кравцов уходит из "Укрзализныци"
Кравцов уходит из "Укрзализныци"
Месси - спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
Месси - спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
The Witcher 3: Wild Hunte: игра побила свой же рекорд
The Witcher 3: Wild Hunte: игра побила свой же рекорд

У вас гипертония? Эти специи вам помогут

У вас гипертония? Эти специи вам помогут
22:17 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Попробуйте включить эти 7 специй в свой рацион - они содержат вещества, которые помогают регулировать кровяное давление.

Гипертония - опасное заболевание, которое увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. 

Базилик.

Свежий базилик хорошо сочетается со многими продуктами. Согласно исследованиям на животных, базилик содержит соединение под названием эвгенол. Оно ингибирует молекулы, которые сужают кровеносные сосуды. Это ингибирующее действие помогает снизить кровяное давление.

Корица.

Экстракт корицы помог снизить высокое кровяное давление в экспериментах на животных моделях.

Кардамон.

Эта популярная индийская специя из имбирного семейства предлагает множество преимуществ для здоровья, включая снижение артериального давления и улучшение антиоксидантного статуса.

Эксперты назвали эффективное средство для лечения гипертонии

Льняное семя.

Хотя оно не является ни травой, ни специей, льняное семя часто смешивают с различными травами, чтобы сделать приправы для самых разных блюд. Недавнее исследование также показало, что оно богато фитонутриентами, такими как линоленовая кислота, лигнаны и клетчатка, которые положительно влияют на кровяное давление.

Чеснок.

Полезный для здоровья во всех отношениях чеснок помогает повысить уровень оксида азота - соединения, которое заставляет кровеносные сосуды расслабляться и расширяться. Это, в свою очередь, снижает артериальное давление.

Имбирь.

Исследования на животных показывают, что употребление имбиря помогает расслабить мышцы, окружающие кровеносные сосуды. Это также улучшает кровообращение, помогая тем самым регулировать кровяное давление.

Гипертония: постоянные переработки могут стать одной из основных причин смерти

Боярышник.

Хотя он и не является специей, боярышник - это широко известное растительное лекарственное средство при заболеваниях сердца и кровеносных сосудов. Помимо снижения кровяного давления, экстракт боярышника поможет снизить уровень холестерина в крови.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Гипертония, Специи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
02 Негативный прогноз: Северо-Атлантическое течение может полностью остановиться
03 Появились снимки Шуфрича с убитыми редкими животными
04 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
05 Что есть, чтобы суставы были здоровыми
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
Большой обмен: Лутковская выступила против публикации данных лиц из списка ОРДЛО
Лутковская против публикации данных лиц из списка ОРДЛО
Визит Помпео в Украину: когда и зачем
Визит Помпео в Украину: когда и зачем
&quot;Сможем лучше понять&quot;: ученые проследили за процессом роста созревания семян
"Сможем лучше понять": ученые проследили за процессом роста созревания семян
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь