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Ягоды годжи: действительно ли они так хороши, как о них говорят

Ягоды годжи: действительно ли они так хороши, как о них говорят
21:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ягодам годжи приписывают множество свойств, но правдивы ли они?

Когда любой продукт выделяется на фоне других большим содержанием каких-либо питательных веществ, его сразу называют суперфудом, после чего начинают активно продавать и рекламировать, рассказывает диетолог Александр Бурлаков.

Но есть один нюанс – множество таких исследований проводится не на людях, а на животных, чей метаболизм и пищеварительная система устроены иначе.

Такая же история произошла и со знаменитыми ягодами годжи. Нет никаких научных исследований, которые бы подтвердили пользу ягод годжи для здоровья человека. Кроме того, эти ягоды могут вызвать перекрестную аллергию и являются коагулянтами, то есть они несовместимы с некоторыми лекарственными препаратами.

Ягоды годжи: кому категорически нельзя есть суперфуд

У черной смородины значительно больше полезных свойств, чему ягод годжи. И в годжи такое же количество витамина С, как в цитрусовых и клубнике.

Иногда люди тратят деньги не совсем на то, что нужно. И всем суперфудам есть аналоги из доступных продуктов, таких как: цитрусовые, яблоки, груши и сезонные ягоды.

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Питание, Здоровье, Ягоды, Польза, Ягоды годжи.
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