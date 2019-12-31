Главный атрибут Нового года: как правильно пользоваться бенгальскими огнями

Новости шоу бизнеса:Стоит помнить, что за красивыми яркими вспышками скрывается опасность.

Бенгальские огни являются одним из атрибутов Нового года, без них не представляют празднование много семей.

Бенгальские огни хоть и считаются самым безопасным фейерверком, обращаться с ними все же следует осторожно, ведь вероятность получить ожоги – высокая, отмечает врач Екатерина Олесь.

Бенгальские огни горят при температуре около 500 градусов по Цельсию. Могут легко вызвать ожоги рук и ног, повредить глаза, даже привести к слепоте. Поэтому детям до 5 лет их использовать запрещено, а до 12 лет можно пользоваться только под очень бдительным присмотром взрослых!

Правила безопасности при пользовании бенгальскими огнями

Храните огоньки в темном прохладном месте, недоступном для детей.

Одновременно стоит зажигать лишь один огонек.

Не зажигайте их рядом с другими фейерверками.

Зажженный огонек уже не следует никому передавать (зажигать в руках того, кто будет держать).

Никогда не бросайте зажженный огонек.

Не жгите бенгальские огни с ребенком на руках.

Держите огонек на расстоянии вытянутой руки от лица и около 1,8 м (6 футов) от других лиц.

Зажигать бенгальские огни следует лишь в положении стоя.

Желательно были обутым и надеть перчатки, чтобы предотвратить ожоги кистей и стоп.

Не рекомендуется использовать в закрытых помещениях (выделяется дым, а искры могут стать причиной пожара) и в состоянии алкогольного опьянения.

Сразу после того, как огонек догорел, не прикасаться к стержню, он еще остается горячим (для быстрого охлаждения погрузить в воду или песок).

А Вы знаете, почему они называются бенгальскими?

Считается, что первые упоминания о ярком и быстро сгорающем огне датируются V-VI веком. Тогда его использовали в религиозных церемониях в индийском регионе под названием Бенгалия.