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Главный атрибут Нового года: как правильно пользоваться бенгальскими огнями

Главный атрибут Нового года: как правильно пользоваться бенгальскими огнями
22:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

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Бенгальские огни являются одним из атрибутов Нового года, без них не представляют празднование много семей.

Бенгальские огни хоть и считаются самым безопасным фейерверком, обращаться с ними все же следует осторожно, ведь вероятность получить ожоги – высокая, отмечает врач Екатерина Олесь.

Бенгальские огни горят при температуре около 500 градусов по Цельсию. Могут легко вызвать ожоги рук и ног, повредить глаза, даже привести к слепоте. Поэтому детям до 5 лет их использовать запрещено, а до 12 лет можно пользоваться только под очень бдительным присмотром взрослых!

Правила безопасности при пользовании бенгальскими огнями

  • Храните огоньки в темном прохладном месте, недоступном для детей.

  • Одновременно стоит зажигать лишь один огонек.

  • Не зажигайте их рядом с другими фейерверками.

  • Зажженный огонек уже не следует никому передавать (зажигать в руках того, кто будет держать).

  • Никогда не бросайте зажженный огонек.

  • Не жгите бенгальские огни с ребенком на руках.

  • Держите огонек на расстоянии вытянутой руки от лица и около 1,8 м (6 футов) от других лиц.

  • Зажигать бенгальские огни следует лишь в положении стоя.

  • Желательно были обутым и надеть перчатки, чтобы предотвратить ожоги кистей и стоп.

  • Не рекомендуется использовать в закрытых помещениях (выделяется дым, а искры могут стать причиной пожара) и в состоянии алкогольного опьянения.

  • Сразу после того, как огонек догорел, не прикасаться к стержню, он еще остается горячим (для быстрого охлаждения погрузить в воду или песок).

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А Вы знаете, почему они называются бенгальскими?

Считается, что первые упоминания о ярком и быстро сгорающем огне датируются V-VI веком. Тогда его использовали в религиозных церемониях в индийском регионе под названием Бенгалия.

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Здоровье, Опасность, Новый год, Бенгальские огни.
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