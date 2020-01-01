Далеко не все можно есть на ужин: какие продукты нежелательно есть перед сном

Новости шоу бизнеса:Ужин - важный прием пищи, к которому стоит подходить разумно.

Далеко не все продукты можно включать в свою трапезу вечером, ведь они могут не только плохо отразиться на вашей фигуре, но и навредить здоровью в целом.

Соль, сахар и спиртные напитки одинаково задерживают жидкость в организме, поэтому неудивительно, что поужинав соленой рыбкой с картошечкой и салатом, заправленным майонезом, да еще и выпив бокал пива или любого другого алкогольного напитка и закусив десертиком, утром лицо и конечности отекают.

Десерты, конфеты, шоколад. В общем все, что содержит рафинированный сахар. Если уж так сильно хочется сладкого, тогда съешьте вместо десерта чайную ложку меда, он хотя бы жидкость в организме задерживать не будет, но зато принесет вам пользу.

Соленья, колбаса, чипсы, соленые и копченые продукты, магазинные соусы и так далее. Все продукты и блюда, где есть соль, особенно те, в которых вы не знаете, какое количество соли было добавлено, на ужин есть.

Диетологи рекомендуют готовить блюда для вечерней трапезы самостоятельно, чтобы вы могли контролировать — сколько и каких ингредиентов добавляете. В таком случае утром у вас не будет отеков и вы почувствуете, что стали хорошо высыпаться.