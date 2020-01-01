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Далеко не все можно есть на ужин: какие продукты нежелательно есть перед сном

Далеко не все можно есть на ужин: какие продукты нежелательно есть перед сном
22:37 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ужин - важный прием пищи, к которому стоит подходить разумно.

Далеко не все продукты можно включать в свою трапезу вечером, ведь они могут не только плохо отразиться на вашей фигуре, но и навредить здоровью в целом.

Соль, сахар и спиртные напитки одинаково задерживают жидкость в организме, поэтому неудивительно, что поужинав соленой рыбкой с картошечкой и салатом, заправленным майонезом, да еще и выпив бокал пива или любого другого алкогольного напитка и закусив десертиком, утром лицо и конечности отекают.

Десерты, конфеты, шоколад. В общем все, что содержит рафинированный сахар. Если уж так сильно хочется сладкого, тогда съешьте вместо десерта чайную ложку меда, он хотя бы жидкость в организме задерживать не будет, но зато принесет вам пользу.

Соленья, колбаса, чипсы, соленые и копченые продукты, магазинные соусы и так далее. Все продукты и блюда, где есть соль, особенно те, в которых вы не знаете, какое количество соли было добавлено, на ужин есть.

Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры

Диетологи рекомендуют готовить блюда для вечерней трапезы самостоятельно, чтобы вы могли контролировать — сколько и каких ингредиентов добавляете. В таком случае утром у вас не будет отеков и вы почувствуете, что стали хорошо высыпаться.

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Питание, Здоровье, Продукты, Вред, Ужин, Польза.
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