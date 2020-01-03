Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?

1 В красивой упаковке можно продать что угодно. А ведь мы часто бездумно берем с магазинной полки товары, которые вполне способны навредить нашему здоровью. Зеленый салат в упаковке Ученые-бактериологи предупреждают: самый опасный продукт в супермаркете – порезанный и упакованный зеленый салат. Хотя на упаковке и написано, что он готов к употреблению, на нем могут обитать вредные бактерии, вызывающие кишечные заболевания. Они попадают на салатные листья из почвы, и их нельзя уничтожить, ведь салат не подвергается тепловой обработке. Чтобы обезопасить себя, любую купленную зелень нужно тщательно мыть.

2 Зеленый салат в упаковке Всемирная Организация Здравоохранения признала колбасу, бекон и другие изделия из переработанного мяса продуктами, которые провоцируют рак. Нитриты, содержащиеся в них, в кишечнике могут преобразовываться в нитрозамины – сильные канцерогены. Копчености к тому же могут содержать еще одно канцерогенное вещество – бензпирен. Лучше купить кусок хорошей говядины, приготовить его самой и использовать для закусок и сэндвичей вместо колбасы.

3 Бутилированный зеленый чай Недавнее исследование подтвердило: напиток в бутылках, который продается под видом зеленого чая, не имеет с ним ничего общего. Зеленый чай славится своими антиоксидантными свойствами, а вот в 20 бутылках бутилированного «чая» антиоксидантов столько же, сколько в 1 чашке настоящего. Этот напиток состоит в основном из воды, а сахара в нем больше, чем в газировке. Лучше самой заварить чай и взять его с собой.

4 Продукты с фруктовыми добавками Круассаны, булочки с ягодной начинкой и сладкие йогурты выглядят очень аппетитно. Но внутри – фруктовые наполнители, удобные для производства и продажи. Благодаря консервантам, ароматизаторам и загустителям они не впитываются в тесто и не портятся. Но найти в них настоящие ягоды сложно. Производители таких начинок честно описывают свой продукт: «Содержание фруктов – 20-40%». Лучше все-таки бросить горсть свежих ягод в свои утренние хлопья или кашу!

5 Майонез Майонез состоит из яиц, уксуса, подсолнечного масла и специй. Но в покупном майонезе есть еще и консерванты, красители и стабилизаторы. «Легкий» майонез содержит меньше жира (например, 35% вместо 50%), но, чтобы сохранить густоту и вкус продукта, в него добавляют крахмал и сахар. Так что по калорийности он почти такой же, как и обычный майонез. Этот соус полезным не назовешь, но если вы любите его – готовьте дома.

6 Молотые специи Молотые специи легко разбавить более дешевыми добавками. Например, вместо корицы часто продают кассию, вместо шафрана – сафлор (бархатцы). Покупайте специи в зернах и мелите их сама. Лучше покупать специи без глутамата натрия – усилителя вкуса. Он безвреден, но при привыкании естественный вкус еды начинает казаться пресным.