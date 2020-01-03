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Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?

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Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
03:05 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мы решили рассказать вам о 7 продуктах, которые не стоит класть в свою тележку в супермаркете.

  • 1

    В красивой упаковке можно продать что угодно.

    А ведь мы часто бездумно берем с магазинной полки товары, которые вполне способны навредить нашему здоровью.

    Зеленый салат в упаковке

    Ученые-бактериологи предупреждают: самый опасный продукт в супермаркете – порезанный и упакованный зеленый салат. Хотя на упаковке и написано, что он готов к употреблению, на нем могут обитать вредные бактерии, вызывающие кишечные заболевания. Они попадают на салатные листья из почвы, и их нельзя уничтожить, ведь салат не подвергается тепловой обработке. Чтобы обезопасить себя, любую купленную зелень нужно тщательно мыть.

  • 2

    Зеленый салат в упаковке

    Всемирная Организация Здравоохранения признала колбасу, бекон и другие изделия из переработанного мяса продуктами, которые провоцируют рак. Нитриты, содержащиеся в них, в кишечнике могут преобразовываться в нитрозамины – сильные канцерогены. Копчености к тому же могут содержать еще одно канцерогенное вещество – бензпирен. Лучше купить кусок хорошей говядины, приготовить его самой и использовать для закусок и сэндвичей вместо колбасы.

  • 3

    Бутилированный зеленый чай

    Недавнее исследование подтвердило: напиток в бутылках, который продается под видом зеленого чая, не имеет с ним ничего общего. Зеленый чай славится своими антиоксидантными свойствами, а вот в 20 бутылках бутилированного «чая» антиоксидантов столько же, сколько в 1 чашке настоящего. Этот напиток состоит в основном из воды, а сахара в нем больше, чем в газировке. Лучше самой заварить чай и взять его с собой.

  • 4

    Продукты с фруктовыми добавками

    Круассаны, булочки с ягодной начинкой и сладкие йогурты выглядят очень аппетитно. Но внутри – фруктовые наполнители, удобные для производства и продажи. Благодаря консервантам, ароматизаторам и загустителям они не впитываются в тесто и не портятся. Но найти в них настоящие ягоды сложно. Производители таких начинок честно описывают свой продукт: «Содержание фруктов – 20-40%». Лучше все-таки бросить горсть свежих ягод в свои утренние хлопья или кашу!

  • 5

    Майонез

    Майонез состоит из яиц, уксуса, подсолнечного масла и специй. Но в покупном майонезе есть еще и консерванты, красители и стабилизаторы. «Легкий» майонез содержит меньше жира (например, 35% вместо 50%), но, чтобы сохранить густоту и вкус продукта, в него добавляют крахмал и сахар. Так что по калорийности он почти такой же, как и обычный майонез. Этот соус полезным не назовешь, но если вы любите его – готовьте дома.

  • 6

    Молотые специи

    Молотые специи легко разбавить более дешевыми добавками. Например, вместо корицы часто продают кассию, вместо шафрана – сафлор (бархатцы). Покупайте специи в зернах и мелите их сама. Лучше покупать специи без глутамата натрия – усилителя вкуса. Он безвреден, но при привыкании естественный вкус еды начинает казаться пресным.

  • 7

    Хлеб

    Хлеб из супермаркета пекут из муки, которую отбелили с помощью химических веществ (например перекиси бензоила, который используют для взрывов в кино). Такая мука долго хранится, в ней не заводятся насекомые, но и пользы от нее мало. В тесто для хлеба добавляют и хлебопекарский улучшитель, содержащий уплотнители теста, усилители вкуса, ПАВ и т.д. Эти добавки улучшают качество теста и увеличивают срок хранения хлеба. Но нужны ли они нашему организму? Покупайте хлеб в небольших пекарнях, где есть возможность расспросить о деталях производства.

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