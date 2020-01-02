Простые продукты, которые защищают от геморроя

Вода, фасоль, кефир, овсянка: эти, а также несколько других простых продуктов помогают предотвратить увеличение геморроя, защищают от его появления. По словам врачей, питание в таком случае должно обеспечивать профилактику запоров.
Запоры увеличивает уже имеющийся геморрой или способствуют его образованию. Специалисты отмечают, что обычно причиной запора является рацион с низким содержанием клетчатки и слишком низкий уровень двигательной активности. Постоянный прием лекарств от стресса также может способствовать запорам. Женщины сталкиваются с проблемой запоров чаще, чем мужчины.
Вода
Достаточное употребление воды очень важно для предотвращения запоров и вялого пищеварения: достаточно пить! Нехватка жидкости ведет к затвердению каловых масс, что затрудняет их прохождение в кишечнике и повышает вероятность воспаления в нем.
Цельное зерно
Цельнозерновые разновидности злаков (пшеница, полба, рожь) или рис содержат витамины и минералы, а также много клетчатки. Эти в основном неперевариваемые волокна, которые связывают воду и смягчают стул.
Растительная пища
Запоры и геморрой часто возникают у людей, которые едят много мяса. Растительные продукты — фрукты, овощи, салаты, разнообразная зелень – необходимы для нормального пищеварения.
Бобовые культуры
Фасоль, горох, чечевица, а также кукуруза – это богатейший источник клетчатки. Пищевые волокна клетчатки могут делать каловые массы более объемными и в то же время рыхлыми, что позволяет кишечнику с легкостью справляться с опорожнением и защищает от появления геморроя. Мужчинам рекомендуется употреблять до 38 граммов клетчатки в день, женщинам – до 25 граммов.
Овсянка и отруби
Также обеспечивают организм клетчаткой. Благодаря большому количеству пищевых волокон цельная овсяная крупа хорошо впитывает токсины и мягко выводит их. Похожий эффект дают и пшеничные отруби.
Семена льна
Столовая ложка льняных семян в день работает как эффективное домашнее средство от запоров. Семена льна содержат много омега-3 жирных кислот: с одной стороны они смягчают содержимое кишечника, а с другой стороны «смазывают» кишечник и облегчают перемещение его содержимого.
Сухофрукты
Чернослив, финики, абрикосы, инжир в сушеном виде очень эффективны в борьбе с запорами и геморроем: во время процесса пищеварения они связывают воду и делают стул мягким. Однако следует помнить, что сухофрукты содержат много фруктозы. Нужно всегда контролировать их употребление.
Кофе
Кофе стимулирует нервную систему, а вместе с ней — и пищеварение, кишечную перистальтику. Обладает слабительным эффектом.
Квашеная капуста
Квашеная капуста и сок из нее тоже оказывают слабительное действие и таким образом предотвращают запоры. При этом в ней содержатся молочнокислые культуры, улучшающие состояние кишечной микрофлоры.
Яблочный уксус
Стакан воды с одной-двумя чайными ложками яблочного уксуса также оказывает стимулирующее действие на кишечник.