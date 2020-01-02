Простые продукты, которые защищают от геморроя

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Вода, фасоль, кефир, овсянка: эти, а также несколько других простых продуктов помогают предотвратить увеличение геморроя, защищают от его появления. По словам врачей, питание в таком случае должно обеспечивать профилактику запоров.

Запоры увеличивает уже имеющийся геморрой или способствуют его образованию. Специалисты отмечают, что обычно причиной запора является рацион с низким содержанием клетчатки и слишком низкий уровень двигательной активности. Постоянный прием лекарств от стресса также может способствовать запорам. Женщины сталкиваются с проблемой запоров чаще, чем мужчины.

Вода

Достаточное употребление воды очень важно для предотвращения запоров и вялого пищеварения: достаточно пить! Нехватка жидкости ведет к затвердению каловых масс, что затрудняет их прохождение в кишечнике и повышает вероятность воспаления в нем.