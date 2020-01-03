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Ароматерапия: как эфирные масла способны улучшить память и мышление

Ароматерапия: как эфирные масла способны улучшить память и мышление
13:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:К лечению ароматами эфирных масел многие относятся не серьезно, и напрасно.

Исследователи крупнейшего в Великобритании Нотрумбрийского университета провели эксперимент и выяснили, что с помощью ароматерапии можно улучшить память, обучаемость, мышление и другие когнитивные способности. Свои заключения медики подтвердили экспериментом на добровольцах.

Так, хорошим стимулятором памяти является розмарин. Участники эксперимента находились попеременно в разных комнатах: без запаха и с запахом розмаринового эфирного масла. Затем они выполняли специальные тесты. Как оказалось, при выполнении заданий в комнате с запахом розмарина, выполнить задание получалось лучше на 10% — то есть качество памяти улучшалось. Ранее исследователями были подтверждены способности улучшать память у ароматов лаванды, полыни, лимона. Запах лаванды помогает увеличить объем кратковременной памяти, улучшить реакцию человека на стресс и быстрее принять нужное решение. А смесь из аромамасел лимона и полыни поможет увеличить работоспособность и снизить количество ошибок при выполнении различных заданий.

Медики отмечают, что запахи эфирных масел производят такой эффект, воздействуя на активность мозга и его способность переносить информацию от нейрона к нейрону. Однако на одних людей ароматерапия оказывает такое действие, а ну других – нет. Поэтому лечение эфирными маслами вовсе не универсальное средство. Сеансы ароматерапии с целью улучшения работы памяти помогут студентам и школьникам лучше сдать экзамены: достаточно 15 минут ароматерапии в день экзамена и за день до него. Использование эфирных масел также помогает расслабиться, снять стресс, переутомление.

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Для лечения эфирными маслами используются специальные аромалампы, в которые капается 1-3 капли масла: нагреть лампу помогает обычная свеча и запах распространяется по всей комнате. Также можно эфирные масла втирать в кожу, делать ингаляции с ними, использовать для принятия ванн. Однако некоторые из них могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому перед использованием эфирных масел лучше посоветоваться с врачом и провести небольшой тест. Пару капель масла наносятся на кожу (можно в области запястья или внутреннего локтевого сгиба), ожидается 10-15 минут. Если кожа не покраснела и не появился зуд или сыпь, то аллергии на данный вид масла у вас скорее всего нет.

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Здоровье, Ароматерапия, Польза, Эфирные масла, Терапия.
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