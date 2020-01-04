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Суббота, 04.01.2020
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Не отказывайтесь от шоколада: как использовать его с пользой

Не отказывайтесь от шоколада: как использовать его с пользой
14:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие люди не могут отказаться себе в шоколаде, ведь это любимое лакомство не только детей, а и взрослых.

К счастью, ученые с помощью новых исследований доказывают все больше и больше полезных свойств этого продукта для организма.

Профилактика заболеваний

Специалисты утверждают, что черный шоколад богат на мощные антиоксиданты – полифенолы, которые укрепляют иммунную систему организма, защищая его от инфекционных заболеваний. Также эти вещества улучшают кровоток, положительно влияют на микрофлору кишечника и снижают в крови уровень "вредного" холестерина.

Витамины

В шоколаде с высоким уровнем какао-бобов содержится много витаминов и питательных веществ. К примеру, несколько кусочков черного шоколада могут восполнить в организме дефицит магния, который необходим для нервной системы. Также в состав шоколада входит калий, фосфор, железо, медь и витамины Е, В1 и В2.

Настроение

Ученые доказали, что шоколад (в небольших количествах) благоприятно влияет на психологическое состояние человека, в частности повышает настроение. Этот продукт помогает расслабиться и одновременно стимулирует организм на работу.

Невероятно, но факт: ТОП-8 полезных свойств шоколада

Маска для тела и лица

Шоколад используется не только в кулинарии, но и косметологии. С его помощью можно уменьшить целлюлит, ведь шоколад способствует сжиганию подкожных жиров. Также из шоколада делают маски для лица, кожа после такой процедуры становится подтянутой и упругой.

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Питание, Здоровье, Шоколад, Польза.
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