Что обязательно должно быть в автомобильной аптечке: мнение Супрун

Новости шоу бизнеса:Аптечка необходима и крайне важная вещь, которая должна быть в каждом авто. Однако, ценен не факт ее наличия, а ее наполнение.

Аптечка в автомобиле – это не аксессуар, чтобы избежать штрафов, а необходимость, которая потенциально может спасти жизнь вам или людям рядом. Поэтому крайне необходимо регулярно проверять ее содержание, срок годности медикаментов, производителей.

Ульяна Супрун рассказала, что должно быть в каждой автомобильной аптечке.

В случае ДТП, нужно уметь быстро реагировать и оказывать первую помощь. Хорошо укомплектованная аптечка нужна для того, чтобы оказать помощь пострадавшим до приезда скорой.

Необходимые составляющие аптечки в автомобиле:

Нитриловые перчатки. Их нужно надевать перед тем, как прикасаться к пострадавшему. Перчатки могут предотвратить передачу многих инфекционных болезней, передающихся через кровь. Это – ваша безопасность.

Светоотражающий жилет и светоотражающий треугольник для обозначения места ДТП. Это также вопрос вашей безопасности и человека, получившего травмы.

Жгут (или турникет). Если человек имеет сильное кровотечение, которое невозможно остановить с помощью повязки или прямого давления, жгут – необходимая вещь в этой ситуации. Накладывать его нужно всегда выше места ранения, но не на сустав.

Бинты и бандажи. Для контроля незначительных кровотечений прямым давлением следует иметь несколько марлевых бинтов. Для повязок и фиксации – несколько эластичных.

Пленка-клапан для сердечно-легочной реанимации (СЛР). Она нужна для проведения СЛР с спасательными вздохами.

Треугольный бандаж (или "косынка") необходим для фиксации шин.

Атравматические ножницы для разрезания одежды.

Термоодеяло (спасательное одеяло) для согревания пострадавших.

Рулонный пластырь на тканевой основе для фиксации повязок, шин и др.

Спиртовые салфетки для очистки кожи от загрязнения.

Все другие лекарства и медикаменты, которые могут вам понадобиться в дороге, лучше хранить в отдельной аптечке. Это поможет не растеряться в момент, когда нужно быстро реагировать и оказать помощь пострадавшему человеку.