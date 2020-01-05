Что обязательно должно быть в автомобильной аптечке: мнение Супрун

Аптечка в автомобиле – это не аксессуар, чтобы избежать штрафов, а необходимость, которая потенциально может спасти жизнь вам или людям рядом. Поэтому крайне необходимо регулярно проверять ее содержание, срок годности медикаментов, производителей.
Ульяна Супрун рассказала, что должно быть в каждой автомобильной аптечке.
В случае ДТП, нужно уметь быстро реагировать и оказывать первую помощь. Хорошо укомплектованная аптечка нужна для того, чтобы оказать помощь пострадавшим до приезда скорой.
Необходимые составляющие аптечки в автомобиле:
Нитриловые перчатки. Их нужно надевать перед тем, как прикасаться к пострадавшему. Перчатки могут предотвратить передачу многих инфекционных болезней, передающихся через кровь. Это – ваша безопасность.
Светоотражающий жилет и светоотражающий треугольник для обозначения места ДТП. Это также вопрос вашей безопасности и человека, получившего травмы.
Жгут (или турникет). Если человек имеет сильное кровотечение, которое невозможно остановить с помощью повязки или прямого давления, жгут – необходимая вещь в этой ситуации. Накладывать его нужно всегда выше места ранения, но не на сустав.
Бинты и бандажи. Для контроля незначительных кровотечений прямым давлением следует иметь несколько марлевых бинтов. Для повязок и фиксации – несколько эластичных.
Пленка-клапан для сердечно-легочной реанимации (СЛР). Она нужна для проведения СЛР с спасательными вздохами.
Треугольный бандаж (или "косынка") необходим для фиксации шин.
Атравматические ножницы для разрезания одежды.
Термоодеяло (спасательное одеяло) для согревания пострадавших.
Рулонный пластырь на тканевой основе для фиксации повязок, шин и др.
Спиртовые салфетки для очистки кожи от загрязнения.
Все другие лекарства и медикаменты, которые могут вам понадобиться в дороге, лучше хранить в отдельной аптечке. Это поможет не растеряться в момент, когда нужно быстро реагировать и оказать помощь пострадавшему человеку.