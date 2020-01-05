Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
Три недели работы: Гончарук отчитался о прогрессе в борьбе с нелегальными АЗС
Три недели работы: Гончарук отчитался о прогрессе в борьбе с нелегальными АЗС
Единый номер экстренных служб: как это будет работать
Единый номер экстренных служб: как это будет работать
Защитник Динамо уйдет в Серию А
Защитник Динамо уйдет в Серию А
Светлые колядки для детей и взрослых на Рождество 2020
Светлые колядки для детей и взрослых на Рождество 2020

Что обязательно должно быть в автомобильной аптечке: мнение Супрун

Что обязательно должно быть в автомобильной аптечке: мнение Супрун
18:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Аптечка необходима и крайне важная вещь, которая должна быть в каждом авто. Однако, ценен не факт ее наличия, а ее наполнение.

Аптечка в автомобиле – это не аксессуар, чтобы избежать штрафов, а необходимость, которая потенциально может спасти жизнь вам или людям рядом. Поэтому крайне необходимо регулярно проверять ее содержание, срок годности медикаментов, производителей.

Ульяна Супрун рассказала, что должно быть в каждой автомобильной аптечке.

В случае ДТП, нужно уметь быстро реагировать и оказывать первую помощь. Хорошо укомплектованная аптечка нужна для того, чтобы оказать помощь пострадавшим до приезда скорой.

Необходимые составляющие аптечки в автомобиле:

  • Нитриловые перчатки. Их нужно надевать перед тем, как прикасаться к пострадавшему. Перчатки могут предотвратить передачу многих инфекционных болезней, передающихся через кровь. Это – ваша безопасность.

  • Светоотражающий жилет и светоотражающий треугольник для обозначения места ДТП. Это также вопрос вашей безопасности и человека, получившего травмы.

  • Жгут (или турникет). Если человек имеет сильное кровотечение, которое невозможно остановить с помощью повязки или прямого давления, жгут – необходимая вещь в этой ситуации. Накладывать его нужно всегда выше места ранения, но не на сустав.

  • Бинты и бандажи. Для контроля незначительных кровотечений прямым давлением следует иметь несколько марлевых бинтов. Для повязок и фиксации – несколько эластичных.

  • Пленка-клапан для сердечно-легочной реанимации (СЛР). Она нужна для проведения СЛР с спасательными вздохами.

  • Треугольный бандаж (или "косынка") необходим для фиксации шин.

  • Атравматические ножницы для разрезания одежды.

  • Термоодеяло (спасательное одеяло) для согревания пострадавших.

  • Рулонный пластырь на тканевой основе для фиксации повязок, шин и др.

  • Спиртовые салфетки для очистки кожи от загрязнения.

Фрукты - не зло: врачи проверили достоверность фактов и опровергли глупые мифы

Все другие лекарства и медикаменты, которые могут вам понадобиться в дороге, лучше хранить в отдельной аптечке. Это поможет не растеряться в момент, когда нужно быстро реагировать и оказать помощь пострадавшему человеку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Советы, Лекарства, Аптечка, Авто, Ульяна Супрун, Автомобильная аптечка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Странные и страшные научные факты, от которых вы ужаснетесь (Фото)
03 Оказывается, он не для всех: кому противопоказан чеснок
04 Стрижки, которые станут главными тенденциями красоты в 2020 году
05 Как избавиться от лишней воды в организме: продукты, которые помогут в этом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ядерная сделка: в Иране пройдет &quot;важная встреча&quot;
Ядерная сделка: в Иране пройдет "важная встреча"
В ГПСУ прокомментировали допуск Dr.Alban в Украину
В ГПСУ прокомментировали допуск Dr.Alban в Украину
День в ООС: два обстрела, погиб украинский военный
День в ООС: два обстрела, погиб украинский военный
Ключевые отличия православного и католического Рождества: традиции и обряды
Ключевые отличия православного и католического Рождества: традиции и обряды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь