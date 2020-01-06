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Советы от Супрун: как полезно приготовить кутью на Рождество 2020

Советы от Супрун: как полезно приготовить кутью на Рождество 2020
18:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Кутья– одно из главных блюд, которое украинцы готовят к постному столу на Святвечер в канун Рождества.

Как пишет Ульяна Супрун, это традиционное блюдо уверенно можно назвать суперфудом. На своей странице в Фейсбуке Ульяна Супрун описала полезные свойства каждого ингредиента традиционного рождественского блюда и дала советы, как лучше приготовить кутью с пользой для здоровья.

Не передайте кутьи мёда

"Мёд – не целебный и не натуральнее свекловичного сахара. Для нас это добавленные простые сахара, еще и в основном фруктоза, которая вредит бактериям кишечника и нашему жировому обмену. В сухофруктах и изюме сахара достаточно", – рекомендует бывший и.о.министра Минздрава.

Мойте пшеницу

Ульяна Супрун утверждает, что лучше промыть пшеницу перед замачиванием, или поменять воду через час.

"Если зерно не замочить, варить придется долго. Но пшеница, как и другие злаки и незлаковые крупы, несет на себе остатки фунгицидов – противогрибкового яда. Нам она не нужна", – написала Супрун в социальных сетях.

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Промыть пшеницу

"Некоторым пшеница может показаться жесткой и недостаточно вкусной или сладкой. Есть один секрет, нетрадиционный. Попробуйте ее промыть и немного прорастить. Например, заверните семена во влажное кухонное полотенце. Такое зерно начнет вырабатывать из крахмала декстраны и сахар, то есть будет слаще. А белок семян станет влажным и более доступным к пищеварению, потому что из крепко сбитого ковалетными связями комка он превратится в живые отдельные белки в коллоидном состоянии", – отметила Супрун.

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Здоровье, Советы, Рождество, Кутья, Рецепт кутьи, Ульяна Супрун, Советы от Супрун, Приготовление кутьи.
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