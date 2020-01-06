Неожиданные симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания

Новости шоу бизнеса:Боль в животе, руках и ногах, потливость, распухшие лодыжки, – эти и некоторые другие признаки позволяют выявлять сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом рассказал профессор Дэвид Ньюби из Британского кардиологического фонда, пишет The Sun. Сейчас сердечно-сосудистые заболевания выявляются у младших групп населения. Британский кардиолог сообщил, какие изменения могут быть ранними признаками сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранние симптомы сердечно-сосудистых заболеваний

Боль в груди. Обычно она имеет сжимающий характер, у людей возникает ощущение груза, давящего на грудь.

Резкое ухудшение самочувствия. Если вы ощущаете сильную боль в груди, а также чувствуете себя плохо даже когда просто сидите и ничего не делаете – самое время вызывать скорую помощь.

Боль в животе. Сердце, пищевод и желудок расположены рядом друг с другом. Может казаться, что жгучая боль, выходит из желудка и похожа на отравление, но на самом деле болеть будет сердце.

Потливость. Ощущение жара и липкости в сочетании с болями в груди – тоже признак того, что нужно вызвать скорую помощь.

Боль в ногах. Если во время ходьбы возникают сильные спазмы в икрах, возможно, стоит обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком заболевания периферических артерий.

Боль в руке. Эксперт вносит ясность: если боль идет вниз по руке, особенно с левой стороны, отдает в шею, это означает, что она скорее всего связана с сердцем.

Боль в челюсти или спине. У некоторых людей боль в необычных местах, таких как челюсть или спина, может быть симптомом сердечного приступа.

Ощущение удушья. Иногда боль может ощущаться в горле, и люди склонны описывать его, как ощущение удушья.

Опухшие лодыжки. Это может быть признаком сердечной недостаточности.

Необычная усталость. Постоянное чувство усталости может быть симптомом сердечной недостаточности.

Нерегулярное сердцебиение. Если ваше сердцебиение время от времени становится очень быстрым и неритмичным, то, вероятно, пришло время обследоваться у кардиолога.