Можно есть эти продукты и не бояться набрать лишние килограммы (Фото)

1 В большинстве своём это не содержащие крахмала фрукты и овощи, которые безопасны для фигуры по трём причинам: состоят, главным образом, из воды; низкокалорийны; содержат пищевые волокна, дающие ощущение сытости. В этих плодах не слишком много белка, однако полно витаминов, антиоксидантов и других полезных питательных веществ. Итак, перед вами 14 продуктов, которые можно есть без ограничений. Стебли сельдерея Сельдерей почти на 95% состоит из воды, но в оставшихся 5% содержатся калий, фолаты, клетчатка и 30% от дневной нормы витамина К. И всего 6 Ккал на порцию. Однако сельдерей надо есть свежим. В течение 5-7 дней он теряет свои полезные свойства.

2 Кудрявая капуста Чашка этого растения содержит около 33 Ккал, но в то же время почти три грамма белка и 2,5 грамма пищевых волокон. Это один из относительно немногих продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты. Как и другие виды салатов, кудрявая капуста богата витаминами и фолатами.

3 Голубика В голубике содержится больше антиоксидантов, чем в любом другом фрукте. К тому же стакан голубики содержит 14% от дневной нормы пищевых волокон и лишь около 85 Ккал.

4 Огурцы Этот овощ, состоящий в основном из воды, содержит всего 16 Ккал на порцию. Основные полезные вещества (пищевые волокна и бета-каротин) сосредоточены в кожице и семенах, так что огурцы лучше не чистить.

5 Томаты Томаты популярны благодаря содержанию в них ликопина – каротиноида, помогающего в борьбе со многими серьёзными заболеваниями, а также придающего плодам их яркую окраску. Кроме ликопина, томаты богаты витаминами А, С, В2, а также фолатами, хромом, калием и клетчаткой. Один помидор среднего размера содержит около 25 Ккал.

6 Грейпфрут Исследования показали, что употребление в пищу грейпфрутов способствует снижению веса, благодаря чему они считаются диетическим продуктом. Грейпфрут богат пищевыми волокнами, которые помогают вам дольше чувствовать сытость и стабилизируют уровень сахара в крови. В половинке грейпфрута около 50 Ккал. Содержащийся в грейпфруте витамин С снижает риск многих проблем со здоровьем. Грейпфрут также творит чудеса с уровнем холестерина и улучшает пищеварение, а благодаря содержанию фолатов является идеальным перекусом для беременной женщины.

7 Брокколи Брокколи наиболее полезна в сыром виде или приготовленная на пару. Этот супер овощ содержит сульфорафан – антиканцероген, который разрушает вызывающие рак химические соединения. Кроме витаминов А, С, Е и К, одна порция брокколи на пару содержит примерно 20% дневной нормы пищевых волокон и только 31 Ккал.

8 Цветная капуста Сложно представить, но этот бледный овощ является источником фолатов, клетчатки и витаминов С и К. Цветная капуста содержит антиоксиданты и фитохимические соединения способствующие борьбе с хроническими заболеваниями. В одной порции 25 Ккал.

9 Ежевика Польза ежевики для здоровья очень многогранна. Как и многие другие ягоды, она богата витамином С и антиоксидантами, известными как биофлавоноиды. Кроме того, употребление в пищу ежевики улучшает пищеварение и внимание, способствует повышению упругости тканей, благодаря чему кожа выглядит моложе. В одной порции ежевики около 62 Ккал.

10 Листовой салат Большинство видов салата содержат от 10 до 20 Ккал на порцию. Хотя салат и не прибавит вашей диете белков, но принесёт вам такие полезные вещества, как фолаты, железо, витамины А и С.

11 Апельсины Большинству известно, что апельсин богат витамином С, но этот цитрус несёт в себе много других полезных качеств. Поскольку витамин С очень важен при производстве коллагена, благодаря апельсинам ваша кожа сохраняет тонус. Среднего размера апельсин содержит около 80 Ккал. И если вы не едите белую внутреннюю кожицу, то пора начинать. Она содержит много клетчатки, способствующей снижению холестерина и уровня сахара в крови.

12 Клубника В одной порции клубники содержится больше витамина С, чем в апельсине. К тому же, клубника буквально ломится от полифенолов, являющихся антиоксидантами. Клубника богата калием и клетчаткой, благодаря чему полезна для сердца. Стакан ягоды содержит около 50 Ккал.