Продукты, которые провоцируют образование камней в почках

1 Рацион питания — это ключевой момент, если речь заходит о камнях в почках. Очень важно, чем мы питаемся, чтобы не допустить их образования или же вывести из организма, если они уже появились. Кофеин Кофе — это главный "герой" нашего завтрака. Мы пьем этот напиток каждый день, ведь он помогает нам проснуться и взбодриться, лучше выполнять свои обязанности в течение дня и чувствовать себя более энергичными. Но у него есть и "побочные эффекты". И один из них вот какой: кофе заставляет наши почки работать больше и увеличивает вероятность образования камней в почках. Не стоит забывать, что кофеин присутствует не только в самом кофе, но и в некоторых видах чая, а также в сладких газированных напитках, например в Кока-коле. Все вышеперечисленные напитки увеличивают уровень кальция в моче и тем самым в долгосрочной перспективе могут вызвать почечную недостаточность (из-за стимулирующих веществ, которые входят в их питательный состав).

2 Красное мясо Белки и жиры животного происхождения также напрямую связаны с образованием камней в почках и, следовательно, с повреждением этого парного органа. Если в вашем рационе присутствует слишком много мясных продуктов, то вам следует помнить, что организму очень сложно избавляться от их компонентов. Кроме того, данные продукты богаты пуринами и мочевой кислотой. А это может привести не только к образованию камней, но и к развитию подагры. Среди других источников пуринов можно выделить спаржу, бобовые и капусту. Старайтесь не есть эти продукты слишком часто, чтобы избавить себя от проблемы образования камней в почках и чрезмерного скопления мочевой кислоты.

3 Искусственные подсластители Мы часто используем их для приготовления десертов и напитков, они присутствуют даже в "диетических" и "низкокалорийных" продуктах. Можно подумать, что они полезнее, чем сахар, но у них есть огромное количество побочных эффектов, среди которых влияние на образование камней в почках и ухудшение функции этого органа в целом.

4 Соль Одной из самых распространенных причин появления проблем с пищеварением является избыточное потребление соли. И даже если мы специально не добавляем соль в пищу, которую готовим сами, знайте, что она в больших количествах содержится во всех полуфабрикатах и даже в сладких продуктах питания. Чрезмерное потребление соли способствует задержке жидкости в организме и образованию камней в почках. Наше тело просто не в состоянии выводить такое количество соли, и в результате она накапливается и хранится в почках и кишечном тракте. Кроме того, соль может привести к повышению артериального давления и значительной прибавке в весе.

5 Морепродукты Люди, склонные к образованию камней в почках должны избегать потребления продуктов, содержащих оксалаты. Дело в том, что это органическое соединение способствует скоплению натрия и кальция в почках. Морепродукты как раз относятся к такой пище, но они далеко не единственные. Еще это зеленые листовые овощи, шоколад и орехи. Кроме того, желательно уменьшить потребление арахиса, пшеничных отрубей и свеклы, чтобы предотвратить образование камней. Еще оксалаты содержатся в печени и сельдерее, но там их значения минимальны. Помните, что дневная норма данного соединения не должна превышать 50 мг. А для того, чтобы уменьшить его усвоение, рекомендуется потреблять продукты питания, богатые кальцием. Вместе эти вещества намного легче удаляются из нашего организма.