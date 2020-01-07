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Самые полезные напитки для здоровья почек

Самые полезные напитки для здоровья почек
09:48 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Оздоравливая почки, вы также улучшаете состояние кожи и волос.

Что вы обычно пьете по утрам? Классический черный/зеленый чай или кофе? Попробуйте изменить ритуал и начинать день с травяного чая – коже и волосам ваша новая привычка понравится больше.

Оздоровляющий эффект связан с тем, что отвары трав содержат вещества, которые нормализуют работу кишечника и почек, благодаря чему улучшается состояние кожи и волос. Если вы вдруг этого не знали: оно напрямую зависит от того, в порядке ли ваша пищеварительная и выделительная система.

Заваривая травяной чай, помните, что долго кипятить его нельзя – это разрушает полезные вещества. Идеальный способ приготовления: залить сырье кипятком и настаивать в закрытой фарфоровой или глиняной посуде 10-15 минут.

Чай для сияния кожи и профилактики воспалений. Понадобятся чабрец, мелисса, мята, малина, ежевика, ромашка и василек, в которых много витаминов А и С, флавоноидов, калия, магния, кальция, железа, меди. Пейте напиток по утрам натощак, добавив в немного остывший чай ложку меда.

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Чай для укрепления волос и ногтей. Нужны растения, в которых есть аминокислоты, витамины С, РР, К, А и группы В, а также кремний, кальций, железо. Все перечисленное есть в ромашке, шиповнике, рябине, корне лопуха, зире, крапиве, мать-и-мачехе, череде, зверобое.

Чай против отеков под глазами. Сделайте смесь из малины, ежевики, листочков смородины, земляники, ягод шиповника и лепестков василька. Перечисленные растения содержат вещества, укрепляющие сосуды и улучшающие циркуляцию лимфы и крови.

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Здоровье, Напитки, Травяной чай, Полезные напитки, Советы медиков, Здоровые почки.
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