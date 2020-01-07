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Чем и как убрать натоптыши на ногах?

Чем и как убрать натоптыши на ногах?
12:08 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Натоптыши сами собой не проходят и могут оставаться годами. Но справиться с ними можно и в домашних условиях.

Одна из самых больших неприятностей для ног не только мозоли, но и натоптыши.

Они представляют собой огрубевшие участки кожи и появляются в результате ношения тесной обуви или обуви на высоких каблуках.

Лук является отличной альтернативой любого педикюрного кабинета. С помощью него можно справиться с проблемой натоптышей. Содержащиеся в нем биологически активные вещества помогают размягчить огрубевшие участки кожи. Фитонциды устраняют бактерии и предотвращают развитие воспалительных процессов в местах трещин. Кроме того, лук ускоряет образование новых здоровых клеток кожи.

Рецепт из лука от натоптышей

Вам потребуется: 7-10 луковиц вместе с шелухой, 0,5 л водки или спирта.

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Луковицу измельчают на мясорубке и заливают водкой (спиртом). Смесь помещают в темное прохладное место на 2 недели. Желательно настойку ежедневно размешивать. После чего в препарате намачивают марлю, складывают ее в несколько слоев и прикладывают к натоптышу. Сверху накрывают полиэтиленом и заматывают бинтом. Оставляют на ночь.

Процедуру повторяют в течение нескольких дней, пока натоптыш не размягчится. Затем соскабливают омертвевшую кожу пемзой, еще раз протирают настойкой и смазывают питательным кремом.

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Здоровье, Ноги, Здоровые ноги, Советы медиков, Народные средства от натоптышей, Как избавится от натоптышей.
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