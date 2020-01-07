"Фуфломицины": как распознать, что перед вами неэффективные лекарства

Новости шоу бизнеса:Из-за простой процедуры регистрации, Украину заполонили лекарства с недоказанной эффективностью.

Но даже это не оправдывает врачей, которые выписывают такие препараты своим пациентам, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

Основная цель фармацевтических компаний – это прибыль. Но если препарат кому-то навредит – у них появятся проблемы. Если сделать препарат, который ни на что не влиять, а просто будет выходить из кишечника естественным образом – у него побочных эффектов не будет.

Каждый действенный препарат неизбежно влияет на метаболизм, чтобы как-то его изменить, что уже вызывает вероятность развития побочных эффектов. Но даже такие лекарства преимущественно имеют побочный эффект - аллергию. Ее ставят почти всегда, поэтому на нее не стоит обращать внимание.

"Фуфломицины" или не имеют побочных эффектов, или указывают лишь вероятность возникновения аллергии или крапивницы.

Как отметила провизор Ольга Мельник, надписи: "не является лекарственным средством", "биологически активная добавка", "комплексное средство", "гомеопатическое средство", "натуральная добавка", "ноотропное средство" производители научились прятать в незаметном месте, но если вы все таки его заметили - это точно фуфломицин.

Обратите внимание на действия, которые обещает препарат, ведь там не должны писать следующее:

Выводит токсины

нормализует "что-то";

способствует "чему-то";

улучшает "что-то";

повышает "что-то";

В этих словах нет никакой конкретики, например, "действует на гладкие мышцы артериальных и венозных сосудов".

Запомните, что фуфломицины не имеют исследованной фармакодинамики. Вы можете легко проверить средство в авторитетных источниках, но заметьте, что проверять нужно не по названию средства, а по действующему веществу.

Если не знаете, каким источникам доверять, зайдите на Cochraine, сайт ВОЗ, FDA.