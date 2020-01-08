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Среда, 08.01.2020
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Медики рассказали, как правильно принимать душ

Медики рассказали, как правильно принимать душ
03:29 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

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Не принимайте горячий душ

Слишком высокая температура воды приводит к сухости кожи. К тому же, горячая вода вымывает секрет сальных желез, который защищает кожу от неблагоприятных внешних воздействий и микробов. Если Вам нужно согреться, то стойте под горячим душем не более минуты, а после уменьшите температуру.

Не умывайтесь в душе

Сильная струя воды способствует появлению покраснений и развитию купероза. Температура воды в душе слишком высокая для нежной кожи лица, поэтому лучше всего умываться прохладной водой над раковиной.

Не мойтесь слишком долго

Оптимальное время для принятия душа — 10 минут. Это поможет не перегреться и не пересушить кожу.

Предотвращайте попадание геля для душа и шампуня на лицо

Вещества в составе шампуней могут вызвать раздражение кожи и глаз. Чтобы обезопасить свое лицо от попадания пены, перед мытьем головы можно нанести увлажняющий крем.

Не применяйте скраб для тела слишком часто

Злоупотребление скрабом может повредить кожу. Обладательницам жирной кожи рекомендуется скрабировать тело 2-3 раза в неделю, сухой и чувствительной — максимум 1 раз в неделю.

Названо еще одно полезное свойство петрушки

Не пользуйтесь одной и той же мочалкой

Губки для тела являются отличной средой для размножения бактерий, поэтому храните их в сухом месте и не забывайте регулярно обновлять.

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Душ, Принятие душа, Как правильно принимать душ.
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