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Полезные для женской красоты и здоровья продукты

Полезные для женской красоты и здоровья продукты
15:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:4 продукта для поддержания женской красоты.

Не важно, какой диеты вы придерживаетесь или не придерживаетесь, можно посоветовать обязательно, добавлять в свой рацион следующие, очень полезные для нашей красоты и здоровья, продукты:

Черника. Она богата клетчаткой, содержание сахара в ней невелико, а стало быть, ягоды некалорийны.

Регулярное употребление черники благотворно сказывается не только на остроте зрения, но и, по результатам некоторых исследований, укрепляет память.

Замените традиционный десерт, блюдечком черники, украшенной ложкой свежих взбитых сливок.

Овсянка. Ешьте больше овсянки в сыром виде, например, в “салатах красоты”, в различных кашах, в том числе и в кашах быстрого приготовления.

Овсянка – один из лучших источников янтарной кислоты, клетчатки и белков.

Капуста. Этот непритязательный на вид овощ, так популярный в нашей стране, на самом деле является настоящим кладезем клетчатки, множества полезных веществ и витамина С.

Помимо этого, вещества, содержащиеся в капусте способствуют организму в борьбе со страшным заболеванием - раком.

В одной тарелке приготовленной капусты, содержится около 100 мл этих мощных антиканцерогенов.

Почему таблетки могут негативно сказаться на давлении

Сардины. Консервированные сардины дешевы, легко доступны, их не надо готовить.

При этом, самый главный их плюс – они богаты очень полезными для здоровья сердца жирными кислотами Омега 3.

Если вы съедите и мягкие рыбные косточки, то снабдите свой организм белками и кальцием.

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Питание, Здоровье, Женская красота, Продукты.
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