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Не хватает солнышка: как его восполнить его дефицит в зимнее время

Не хватает солнышка: как его восполнить его дефицит в зимнее время
16:45 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

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Каждую зиму с ее затяжной серостью мы сталкиваемся с острым недостатком солнечного света, который негативно влияет на психологическое и на физическое состояние. 

Недостаток солнца ухудшает усвоение витаминов, микро- и макроэлементов организмом, последствием чего может стать развитие заболеваний щитовидной железы, таких как гипотиреоз, кисты и узловой зоб. Об этом, в частности, рассказал врач-терапевт.

По его мнению, зимой совсем не лишним будет обратиться к врачу, чтобы тот мог назначить комплекс витаминов, нормализующих уровень гормонов. Кроме того, следует употреблять в пищу морскую капусту и морепродукты, помогающие восполнить недостаток йода.

Аллерголог-иммунолог, в свою очередь, заметил, что в середине зимы особенно важно поддерживать должный уровень содержания "солнечного" витамина D3 в организме. 

"Чтобы компенсировать недостаток витамина D3, можно принимать поливитамины, а также употреблять достаточно овощей, включая замороженные, так как в них хорошо сохраняются витамины" - поделился врач.

Возможны серьезные последствия: к чему может привести дефицит витамина D

Психолог посоветовал в условиях пасмурной зимней погоды окружать себя яркими цветами, как в одежде, так и в предметах интерьера, и посуде. Помимо этого, в рационе должны присутствовать цитрусовые фрукты - их запах воздействует на рецепторы, активность которых поднимает настроение, улучшает качество сна. Также полезно использовать масла цитрусовых в виде естественных освежителей воздуха, косметику для ухода за телом с их ароматом.

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Здоровье, Солнце, Дефицит.
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