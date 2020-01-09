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Медики рассказали о мяте и ее полезных свойствах

Медики рассказали о мяте и ее полезных свойствах
01:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Мало кто знает об этих полезных свойствах мяты.

Древние Греки и Римляне использовали листья мяты для облегчения боли. Мята так же широко применялась в натуральной медицине при несварении желудка. Современные научные исследования обнаружили различную дополнительную пользу для здоровья от этого замечательного растения.

Синдром раздражённого кишечника

Листья мяты хороши, как помощь пищеварению. Масло листьев мяты перечной расслабляет мышечную прокладку желудочно-кишечного тракта. В исследовании, опубликованном в мае 2010 года, обнаружено, масло мяты перечной значительно сокращает боль в животе, и повышает качество жизни пациентов с синдромом раздражённого кишечника. Участники принимали одну капсулу мятной добавки три раза в день в течение 8 недель.

Аллергии

Мята содержит высокий уровень розмариновой кислоты – антиоксиданта, который гасит свободные радикалы и уменьшает симптомы аллергии путём ингибирования ЦОГ-1 и ЦОГ-2 энзимов. Согласно исследованию, 50 мг розмариновой кислоты ежедневно в течение 21 дня снижает уровень белых кровяных клеток, связанных с аллергией, – эозинофилов. В лаборатории животных исследований, местные аппликации розмариновой кислоты уменьшили воспаление кожи в течение пяти часов.

Медики назвали продукты, ускоряющие процесс метаболизма

Кандида

Мята может повысить эффективность препаратов, применяемых для борьбы с дрожжевыми инфекциями, так же известными, как кандида. По исследованию, проведённому в пробирке, экстракт мяты показал синергетический эффект в отношении некоторых видов Candida при использовании совместно с противогрибковым лекарством.

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Мята, Польза мяты, Свойства мяты.
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