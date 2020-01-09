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Вкусные продукты, которые сохраняют молодость

Вкусные продукты, которые сохраняют молодость
05:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Питание очень влияет на состояние нашего здоровья и красоту.

Благодаря потреблению определенных продуктов можно омолодить клетки организма, тем самым он будет оставаться здоровым. Кожа станет гладкой, волосы и ногти крепкими.

Какие именно продукты позволят сохранить молодость, расскажем в нашем материале.

Сырая растительная клетчатка

Постарайтесь внести в свой рацион позитивные изменения. В частности, необходимо включить сырую растительную клетчатку. Это в первую очередь сырые овощи и фрукты. Чем их будет в питании больше, тем лучше для здоровья и сохранения молодости. Такие продукты позволят избавиться от токсинов, включат в нутригеномные пути между индивидуальной генетической составляющей и питательными компонентами, которые приводят к регулированию генетического выражения.

Растительная пища

Продукты животного происхождения не помогут сохранить молодость, а вот растительная пища – очень даже. От животного белка не стоит отказываться, но нужно ограничить их потребление, если хотите оставаться молодым и здоровым.

Рыба

Рыба – невероятно полезный продукт, который позволяет сохранить молодость. В ней есть здоровые омега-3 и омега-6 жирные кислоты, предотвращающие набор веса и улучшающие холестериновый обмен. Желательно питаться рыбой, которая выловлена в естественной среде, - в ней ниже содержание ртути. Самыми полезными можно назвать лосось, радужную форель и палтус. В неделю в меню должно быть 2-3 порции рыбы, что поможет снизить уровень кортизола, увеличить мышечную массу тела и улучшить тонус блуждающего нерва, который измеряется изменением сердечного ритма. Кроме того, в этом продукте есть витамин D, нужный для красоты кожи и улучшения работы головного мозга.

Мононенасыщенные жиры

Желательно включить в рацион продукты, которые содержат в своём составе мононенасыщенные жиры. Это здоровые масла, например, кокосовое. Также человеку, который хочет сохранить молодость, нужно есть авокадо, сырые орехи, семена чиа и льна.

Бобовые продукты

Для сохранения молодости также крайне полезны бобовые продукты. К ним можно отнести чечевицу, нут, фасоль, горох. Замечательный химический состав обеспечит желаемый результат. Кроме того, они благотворно сказываются на состоянии здоровья – нормализуют гормональный фон и увеличивают уровень железа в крови.

Медики назвали продукты, ускоряющие процесс метаболизма

Вода и травяной чай

Водный баланс крайне важно соблюдать, если хотите сохранить молодость. Вода очень нужна для правильной работы организма, поэтому выпивать нужно не меньше 1,5 литра жидкости. Кроме того, травяной чай тоже очень полезен в этом плане.

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