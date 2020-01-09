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Сохранит здоровье и красоту: почему гранатовый сок нужно пить круглый год

Сохранит здоровье и красоту: почему гранатовый сок нужно пить круглый год
09:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Гранатовый сок - один из самых ценных и полезных продуктов питания.

Гранатовый сок известен своими полезными свойствами для здоровья сердца и сексуальных возможностей человека, однако специалисты обнаружили, что этот напиток также полезен в борьбе с возрастными изменениями человеческого тела.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 24 человека обоих полов. Испытуемым необходимо было на протяжении месяца выпивать по пол литра гранатового сока ежедневно. Исследователи уверены, что сок граната снижает содержание в крови жирных кислот, известных как свободные жирные кислоты (СЖК). Именно СЖК становятся причиной отложений на животе у мужчин и женщин лишнего жира, пояснили специалисты.

Результаты исследования показали, что после месячного употребления гранатового сока почти половина добровольцев стала менее склонна к возникновению жировых клеток в области вокруг живота в сравнении с началом эксперимента.

Внушительный состав питательных веществ: чем полезен гранат и гранатовый сок

Также эксперты установили, что у 90% добровольцев значительно снизилось кровяное давление. Это уменьшило риск возникновения сердечных приступов, инсульта и заболеваний почек.

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Питание, Здоровье, Польза, Гранат, Гранатовый сок.
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