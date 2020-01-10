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Пятница, 10.01.2020
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Медики объяснили, как томатный сок может повлиять на давление

Медики объяснили, как томатный сок может повлиять на давление
00:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Японские ученые провели первое серьезное исследование по выявлению способности распространенного продукта снижать повышенное артериальное давление.

Результаты своего исследования группа специалистов опубликовала в Food Science & Nutrition. В материале рассказывается о проведении эксперимента, в котором приняли участие 184 мужчины и 297 женщин, у которых наблюдалось стойкое повышенное артериальное давление.

Участникам эксперимента было предложено в течение года употреблять томатный несоленый сок в неограниченных количествах.

В конце исследования артериальное давление у 94 участников с нелеченной предгипертонией или гипертонией первой стадии значительно снизилось: систолическое артериальное давление снизилось в среднем на 4-5 мм ртутного столба, а диастолическое артериальное давление снизилось в среднем с 3-4 мм ртутного столба. Уровни холестерина ЛПНП у 125 участников с высоким уровнем холестерина снизились в среднем на 5-5,5 мг / дл. Эти положительные эффекты были одинаковыми среди мужчин и женщин разных возрастных групп.

«Насколько нам известно, нынешнее исследование является первым, в котором исследуется влияние потребления томатов или томатных продуктов на маркеры риска сердечнососудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне», — пишут авторы.

Специалисты пришли к выводу, что распространенный продукт, который можно без вреда для здоровья употреблять ежедневно, способен снижать повышенное артериальное давление.

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Напомним, по свидетельствам людей, которые на собственном опыте проверили продукты, снижающие давление, «помощниками врача» в плане стабилизации артериального давления, по их мнению, являются свекла, морковь, сельдерей, чеснок, черная смородина и чай каркаде.

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Все по теме:

Давление, Томатный сок, Свойства томатного сока, Польза томатного сока, Влияние томатного сока на давление.
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