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Диетологи рассказали, как орехи помогают сбросить вес

Диетологи рассказали, как орехи помогают сбросить вес
05:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Орехи являются полноценным источником белка, клетчатки, витаминов, минералов, жиров и других ценных растительных веществ.

Орехи вносят в рацион питательную ценность, а регулярное их употребление снижает риск сердечных заболеваний. Однако худеющие пытаются избегать употребления в пищу орехов из-за их калорийности. На самом деле, регулярное добавление орехов в рацион помогает регулировать вес и не дает поправляться. Такое действие характерно практически для всех сортов орехов.

Исследования об орехах и наборе веса

В сентябрьском номере «The Journal of Nutrition» опубликована статья о том, что регулярное употребление в пищу орехов не приводит к набору веса и способствует снижению индекса массы тела. В исследовании, опубликованном в «Американском журнале лечебного питания», говорится, что женщины, которые ели орехи два и более раза в неделю, имели меньший риск ожирения и меньше набирали вес в течение 8-летнего периода, по сравнению с женщинами, редко добавлявшими орехи в рацион. Однако выяснилось, что арахис в этом плане уступает другим видам орехов. Правда, люди, употреблявшие орехи, как правило, ели также больше фруктов и овощей, и, возможно, курили, а это факторы, которые могли повлиять на результаты исследования.

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Результаты употребления в пищу орехов

Неожиданным выводом, к которому пришли ученые, – это то, что калорийные орехи не приводят к ожидаемому увеличению веса. Одно из возможных объяснений этому факту, то, что белок, жир и клетчатка, содержащиеся в орехах, дают чувство насыщения, что контролирует аппетит после их употребления в пищу. Кроме того, невозможно полностью разжевать орехи, поэтому от 10 до 20 процентов жира выводится из организма. И, наконец, некоторые исследования утверждают, что калории, полученные из орехов, относятся к типу тех, которые сжигаются организмом во время покоя. Однако этот факт полностью еще не доказан.

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Похудение, Орехи, Польза орехов, Свойства орехов, Как орехи помогут скинуть вес.
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