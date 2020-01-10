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Специи, которые помогут поддержать стройность фигуры и упругость кожи (Фото)

Смотрите фото (9)
Специи, которые помогут поддержать стройность фигуры и упругость кожи (Фото)
13:18 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В природе существует один маленький секрет, благодаря которому с лёгкостью можно сохранить красоту форм и упругость тела.

  • 1

    Занятия спортом, правильное питание, прогулки на свежем воздухе и крепкий сон – залог красивой и стройной фигуры, о которой мечтают многие из нас. Но что, если хочется вкусно поесть, но так, чтобы не пришлось после потеть в тренажёрном зале, сгоняя лишние сантиметры, укоряя себя за то, что не удержался перед соблазнительным кусочком торта или тарелочкой жареной картошки...?

    Корица

    Корица по праву может считаться королевой специй.

    Ароматная специя не только поднимает настроение, а и улучшает углеводный обмен, нормализуя сахар в крови.

    Её можно добавлять в чай, кофе, творог или йогурт, запечённые яблоки или тыкву.

  • 2

    Кайенский перец

    Перчик, способный усмирить любой аппетит.

    Приятная остринка сделает любое блюдо не только приятно пикантным, а и усмирит разгулявшийся аппетит. Ко всему прочему, этот перец способствует ускоренному метаболизму и снижению сахара в крови. Единственный минус – он не рекомендуется людям с проблемами жкт.

    Одна щепотка, добавленная в блюдо, ускорит процессы метаболизма.

  • 3

    Куркума

    Знаменитая индийская приправа.

    Куркума нормализует пищеварение, ускоряет обмен веществ и помогает предотвращать накопление жиров в клетках.

    Куркума - божественный порошок-антиоксидант.

  • 4

    Кардамон

    Чёрный и зелёный кардамон.

    Способствует расщеплению жиров, выводит холестерин, улучшает иммунитет и противостоит депрессии. Он прекрасно подходит для чая, кофе, различных напитков и практически для всех блюд.

    Кардамон обладает необыкновенной лечебной силой, а также является довольно сильным возбуждающим средством.

  • 5

    Анис

    Анис поднимает настроение и освежает дыхание.

    Анис понижает аппетит, борется с неприятным запахом, поднимает настроение и придаёт необычный вкус и аромат напиткам, а также различным блюдам, в том числе рыбным и мясным.

    Ароматные звёздочки бадьяна.

  • 6

    Имбирь

    Пряный имбирь.

    Имбирь – верный и надёжный союзник в борьбе с лишним весом. Он нормализует пищеварение, препятствует накоплению холестерина, улучшает метаболизм и заряжает энергией на целый день.

    Идеально подходит для напитков и приготовления различных блюд.

  • 7

    Чёрный перец

    Говорят, что чёрный перец улучшает работу мозга.

    Он борется с сжиганием жировых клеток в организме и лишними калориями, а также улучшает кровообращение, стабилизирует работу головного мозга, нормализует нервную систему и предотвращает старение.

    Незаменимый помощник на кухне.

  • 8

    Хрен

    Ещё один помощник в борьбе с лишним весом.

    Хрен нормализует обмен веществ, а также оказывает бактерицидное, противовоспалительное, мочегонное и желчегонное действие.

    Идеально подходит для мясных и рыбных блюд.

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Здоровье, Фигура, Красота, Специи, Приправы, Красота и здоровье, Стройность фигуры.
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