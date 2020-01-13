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Что можно скушать ночью, и при этом не поправиться?

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Что можно скушать ночью, и при этом не поправиться?
03:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Все, кто следит за фигурой, знают: на ночь есть нельзя.

  • 1

    Главное правило для тех, кто любит перекусить перед сном: избегайте жирных и сладких продуктов, а также всех блюд, которые содержат много углеводов, особенно простых. Идеальное вечернее блюдо должно быть небольшим по объему и состоять из нежирных белков и сложных углеводов.

    Мисо суп.

    Паста из соевых бобов, на основе которой готовится традиционный японский суп, - это практически стопроцентный белок, который медленно усваивается организмом и позволяет долго не испытывать чувство голода. В тарелке мисо всего 50 калорий. А если приготовить суп с водорослями, эффект только усилится: морская капуста отлично активизирует метаболизм. Добавьте немного сыра тофу, пару креветок и тертую редьку, и получите идеальное вечернее блюдо.

  • 2

    Яйца.

    Что съесть ночью без вреда для фигуры? Яйцо! Это еще один отличный источник нежирного белка, который легко усваивается организмом. В одном яйце среднего размера около ста калорий, так что перед сном вы вполне можете позволить себе отварное яйцо (его можно сварить вкрутую, нарезать, добавить свежий огурец, и заправить натуральным йогуртом) или омлет, приготовленный с помидорами, перцем и зеленью.

  • 3

    Молочные продукты + овощи.

    Кефир, йогурт, творог – идеальные вечерние продукты. Главное, чтобы они были нежирными и не содержали искусственных добавок и сахара. Отличным дополнением к ним будет порция салатика – зеленые листовые овощи, огурцы, свежие цуккини, капуста, а вместо заправки – немного лимонного сока. Вот то, что можно съесть на ночь без вреда для фигуры.

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Здоровье, Ночь, Полезные продукты, Что можно есть ночью.
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