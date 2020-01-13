Что можно скушать ночью, и при этом не поправиться?

1

Главное правило для тех, кто любит перекусить перед сном: избегайте жирных и сладких продуктов, а также всех блюд, которые содержат много углеводов, особенно простых. Идеальное вечернее блюдо должно быть небольшим по объему и состоять из нежирных белков и сложных углеводов.

Мисо суп.

Паста из соевых бобов, на основе которой готовится традиционный японский суп, - это практически стопроцентный белок, который медленно усваивается организмом и позволяет долго не испытывать чувство голода. В тарелке мисо всего 50 калорий. А если приготовить суп с водорослями, эффект только усилится: морская капуста отлично активизирует метаболизм. Добавьте немного сыра тофу, пару креветок и тертую редьку, и получите идеальное вечернее блюдо.